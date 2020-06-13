陳佩琪再酸陳時中：這種態度防疫，換我這種沒專業的來都行

陳佩琪批評疫情中心指揮官陳時中，對國外返台的防疫標準不一致、關閉八大行業又不想負責任重啟，「若用這種態度防疫， 換我這種沒專業的來都行」。（疫情指揮中心提供）

2020-06-13 18:25:11

〔即時新聞／綜合報導〕台灣對武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）的防治出色。對此，台北市長柯文哲妻子在臉書PO文，認為這次疫情中，民眾超前部屬，自發性的戴上口罩，理論上防疫的成績不會太差；她也批評疫情中心指揮官陳時中，對國外返台的防疫標準不一致、關閉八大行業又不想負責任重啟，「若用這種態度防疫， 換我這種沒專業的來都行」。

陳佩琪今日在臉書PO文表示，台灣有了17年前SARS的防治經驗，此次新冠肺炎來襲， 民眾會超前部屬，自發性的戴上口罩，理論上防疫的成績不會太差。她認為，當疫情來襲時，專業的領導者最重要的工作是想辦法在「防疫成績」和「民生經濟」上取得最大的平衡。

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陳佩琪說，指揮中心會有「超前部屬」，可關則關、可禁就禁，無可厚非，畢竟人命關天，「加上人一生罕有機會坐上神位，若不想跌落，自然小心翼翼，神壇才能坐穩坐滿」。

陳佩琪繼續批評指揮中心，表示若沒有「起源地病毒較毒」的理論，那麼「歐美回國」和「武漢回國」的標準就該一致。另外，她也質疑，關閉八大行業的酒吧、舞廳，但KTV仍可營業的理由是什麼？

陳佩琪酸，就算不小心政策顯露出心中的成見，那也沒關係，因為這行業碰巧有人確診，且本來社會觀感就差，但疫情趨緩後，「誰關他們的，不就是誰該負責把它打開嗎？」有勇氣關，就該有guts開，哪有為了不讓自己跌下神壇，又不想負責任，訂了一個任誰在哪種場合都做不到的標準，然後大辣辣地公開說：「你們縣市長誰做的到誰去開！」陳佩琪說，「若用這種態度防疫，換我這種沒專業的來都行」。

最後她表示，「醫療、防疫」和「經濟、產業」的發展或難兩全，但應兩害相權取其輕，別把個人的政治立場帶到醫療和防疫裡頭。國際認證安全可用就用，不是討厭的人做就不用，「小明」該回來就讓人回來，身為兒童福利總管的衛福部長，又身兼台灣疫情中心的指揮官，深受國際的矚目與檢驗，一言一行代表著台灣，對於兒童的議題，不可不慎！

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