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小英總統參觀兒權特展 與小朋友座談互動

蔡英文總統參觀兒權特展，並與小朋友座談互動。（總統府提供）

蔡英文總統參觀兒權特展，並與小朋友座談互動。（總統府提供）

2020-06-13 16:57:32

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今前往國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區，參觀「我是兒童，我有權利」兒童權利公約頒布30週年主題特展，她特別向現場小朋友們提到，這個空間過去羈押了像是總統府前秘書長陳菊、前副總統呂秀蓮等人，這些人為人權打下了空間，台灣才有今天的自由。

蔡英文並說，這個地方值得每一個台灣人都來走走看看，瞭解當年被關押在這裡的人失去自由及人權被侵害的過程，讓我們每一代台灣人都不會忘記這件事情。要讓台灣可以強大、可以生存，讓世世代代的台灣人都可以幸福，「自由、民主、人權」這三件事情很重要，一定要記住。

總統今日抵達後，首先沿途聽取國家人權博物館館長陳俊宏介紹人權紀念碑區。隨後至景美園區兵舍5號、6號特展展間參觀，並在「大人思想研究社」小朋友導覽下，瞭解兒童權利公約起源、威權時期受難兒童故事，以及兒童應享有之生存權、發展權、受保護權及參與權等四大權利。

導覽結束後，總統也與小朋友互動、問答，氣氛相當融洽。她提到，幾個月前收到「大人思想研究社」小朋友的邀請書後，她仔細地看，對於這個社團感到好奇。因為大人習慣研究兒童的心理、福利、權利，可是竟然有兒童反過來要研究大人，這件事情真的很顛覆她的想法。

蔡英文說，因為疫情關係，她來這裡的行程因此遲延了好幾個月。雖然晚了幾個月，相信小朋友們在這段期間又長高、長大了，而剛才聽到小朋友們都很有自信地講解，她感到很高興，也覺得我們未來真的有希望。

總統也說，下次如果再邀請她的話，期盼可以在官邸和小朋友們見面，並向大家介紹她的2隻貓及3隻狗。

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