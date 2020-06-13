冏！ 凱道遊行號召2000人參加 結果員警一度比抗議人數還多

民主監督聯盟總召集人黃正忠13日號召民眾上凱道，沒想到現場空蕩蕩，員警人數一度比活動參與人數還多。（記者劉信德攝）

2020-06-13 17:08:18

〔即時新聞／綜合報導〕「民主監督聯盟」召集人黃正忠今（13）日舉辦「百萬白衫軍 庶民上凱道」遊行活動，原本預計有2000人參加，但隨著前高雄市長韓國瑜請人勸退，韓粉「杏仁哥」也不參加，導致現場人數一度只有100多人，甚至比警方出動的350人還少很多，參與人數似乎是不如預期。

民主監督聯盟今日下午在凱道舉辦活動，依主辦單位向警方申請流程，活動將從下午2點30分開始，晚間10時結束。綜合媒體報導，活動主辦人黃正忠受訪表示，國民黨到現在不敢站出來，發動黨員為已故高市議長許崑源討公道，怒嗆國民黨毫無作為，「我要宣布退黨，來參選高雄市長補選，我是高雄市民，為許議長爭一口氣」。

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但更讓黃正忠尷尬的是，前往凱道參與遊行的人數少的可憐，原先預估有2000人參加，但根據媒體計算，現場支持者加上工作人員大約100多人，警方則聯合出動350員警分布在周圍維護秩序。

主辦單位則在2點10分宣稱參與人數已達到500人，更在2點半左右宣布現場突破800人。

高雄市長罷免案已於本月6日投票完成，中選會昨審議投票結果後，副主委陳朝建正式公告罷免通過，被罷免人韓國瑜依法12日起解除職務。至於市長補選日期，中選會表示，將於8月15日（週六）舉行，本月20日至24日受理候選人登記。

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