為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

冏！ 凱道遊行號召2000人參加 結果員警一度比抗議人數還多

民主監督聯盟總召集人黃正忠13日號召民眾上凱道，沒想到現場空蕩蕩，員警人數一度比活動參與人數還多。（記者劉信德攝）

民主監督聯盟總召集人黃正忠13日號召民眾上凱道，沒想到現場空蕩蕩，員警人數一度比活動參與人數還多。（記者劉信德攝）

2020-06-13 17:08:18

〔即時新聞／綜合報導〕「民主監督聯盟」召集人黃正忠今（13）日舉辦「百萬白衫軍 庶民上凱道」遊行活動，原本預計有2000人參加，但隨著前高雄市長韓國瑜請人勸退，韓粉「杏仁哥」也不參加，導致現場人數一度只有100多人，甚至比警方出動的350人還少很多，參與人數似乎是不如預期。

民主監督聯盟今日下午在凱道舉辦活動，依主辦單位向警方申請流程，活動將從下午2點30分開始，晚間10時結束。綜合媒體報導，活動主辦人黃正忠受訪表示，國民黨到現在不敢站出來，發動黨員為已故高市議長許崑源討公道，怒嗆國民黨毫無作為，「我要宣布退黨，來參選高雄市長補選，我是高雄市民，為許議長爭一口氣」。

但更讓黃正忠尷尬的是，前往凱道參與遊行的人數少的可憐，原先預估有2000人參加，但根據媒體計算，現場支持者加上工作人員大約100多人，警方則聯合出動350員警分布在周圍維護秩序。

主辦單位則在2點10分宣稱參與人數已達到500人，更在2點半左右宣布現場突破800人。

高雄市長罷免案已於本月6日投票完成，中選會昨審議投票結果後，副主委陳朝建正式公告罷免通過，被罷免人韓國瑜依法12日起解除職務。至於市長補選日期，中選會表示，將於8月15日（週六）舉行，本月20日至24日受理候選人登記。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
辭官投入補選、不怕韓反悔提訴訟？ 陳其邁暖心回應了
2020-06-12 00:29

辭官投入補選、不怕韓反悔提訴訟？ 陳其邁暖心回應了
高雄代理市長楊明州出線 陳水扁點出關鍵原因
2020-06-11 22:45

高雄代理市長楊明州出線 陳水扁點出關鍵原因
藝文特區水岸宅 璟都芳華精華景觀戶

藝文特區水岸宅 璟都芳華精華景觀戶
號召上凱道挺韓卻縮了？ 杏仁哥：怕被貼「韓粉」標籤
2020-06-10 06:20

號召上凱道挺韓卻縮了？ 杏仁哥：怕被貼「韓粉」標籤
罷韓通過》網傳50多萬年輕人遷戶籍 中選會提數據打臉
2020-06-08 22:07

罷韓通過》網傳50多萬年輕人遷戶籍 中選會提數據打臉
Gogoro挺振興 購車現賺六千購車金

Gogoro挺振興 購車現賺六千購車金
罷韓通過》韓粉揚言暴動鬧總統府 府發言人回應了！
2020-06-08 18:54

罷韓通過》韓粉揚言暴動鬧總統府 府發言人回應了！
政治今日熱門
2020-06-12 18:57

共機又來了！闖入我防空識別區 國軍廣播驅離

2020-06-12 19:20

高雄代理市長宣布「恢復8點晨會」 網驚：之前都幾點開會？

2020-06-12 18:59

敦睦艦隊染疫 政委羅秉成：複合性的多重缺失

2020-06-12 19:41

高雄機會來了？陳其邁：全球半導體大廠3000億投資台灣

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播