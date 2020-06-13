韓粉發動報復性罷免 蜂蜜檸檬哥吳蕚洋：樂見這景象

吳蕚洋在臉書上說，，韓粉要遍地烽火的發動全國性報復性罷免，他樂見這景象，這也是國父孫中山先生所強調的直接民權的實現。（資料照）

2020-06-13 16:41:26

〔記者楊心慧／台北報導〕前高雄市長韓國瑜6月日6被罷免，資深媒體人趙少康認為罷免門檻低，只要4分之1就夠了，如果他是國民黨主席，就會全面發動罷免。對此，2018年在台北市長電視辯論會推銷蜂蜜檸檬爆紅的吳蕚洋在臉書上說，罷免門檻其實不低，韓粉要遍地烽火的發動全國性報復性罷免，他樂見這景象，這也是國父孫中山先生所強調的直接民權的實現。

吳蕚洋說，趙少康是他從年輕時就很欣賞的人物，覺得他的論述客觀又理性，只是他開始支持韓國瑜選總統後，似乎邏輯能力就變差了，尤其是最近將韓國瑜罷免說是開民主倒車，還認為罷免門檻太低，這兩天又說著有4分之1支持就能呼風喚雨、撒豆成兵的想罷免誰就罷免誰，與以前對他的印象幾乎是兩樣。

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吳蕚洋說，罷免門檻是至少要有4分之1同意才能過關，母數是總選舉人數，不是之前選舉所統計之得票率以投票人數，兩者差距很大，若投票率只有6成，那麼罷免的4分之1門檻要除以10分之6，換算結果就是之前投票率的12分之5，已很接近原投票數2分之1，罷免門檻其實不低。

吳蕚洋認為，韓國瑜認為民進黨動用國家機器為理由才導致罷免成功，但韓忽視選民的討厭心理層次才是主因，和2018年選舉口號全國最大黨是「討厭民進黨」類似，韓能被如此高票罷免，絕不是單靠國家機器就能達到。選民願意花時間去投罷免票，絕大多數並不是因為支持另一邊，討厭才是動能的來源。

吳蕚洋指出，現在罷免法規定算是趨於合理，人民取回公民權力，趙用四分之一數字來混淆，要修高罷免門檻的說法，讓人錯愕，才是真的開民主倒車，現在韓粉要遍地烽火的發動全國性報復性罷免，他樂見這景象，這也是國父孫中山先生所強調的直接民權的實現。

吳蕚洋說，國民黨呈現異常的溫和，他認為戰略正確，因為「罷免沒有那麼容易」，若貿然投入，最後結果非常不理想時，那國民黨就真的不知如何再打下場戰了。

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