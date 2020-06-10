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韓粉高喊罷免王浩宇！四叉貓算出罷成功可能性

桃園市議員王浩宇上週六在臉書貼文「力挺韓國瑜！許崑源晚間跳樓身亡。」雖刪文道歉，但仍引發韓國瑜及藍營支持者不滿，並發起罷免王浩宇活動。（資料照）

桃園市議員王浩宇上週六在臉書貼文「力挺韓國瑜！許崑源晚間跳樓身亡。」雖刪文道歉，但仍引發韓國瑜及藍營支持者不滿，並發起罷免王浩宇活動。（資料照）

2020-06-10 19:00:22

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇上週六在臉書貼文「力挺韓國瑜！許崑源晚間跳樓身亡。」雖刪文道歉，但仍引發韓國瑜及藍營支持者不滿，並發起罷免王浩宇活動。對此，網紅、PTT八卦版版主四叉貓試算王浩宇所在的中壢選民票數，表示計算藍營可動員票數後，剛好就在罷免門檻游移。

針對韓粉喊罷免王浩宇，四叉貓昨（9）日在個人臉書試算王被罷免的可能性，他表示，根據2018年議員選舉時王浩宇得票16292票，罷免第一階段需要3152份連署書，第二階段需要3萬15115份，至於罷免成功投票，則大約要7萬8786票。

四叉貓接著以過往投票數據參考國民黨能動員的票數，以2018年桃園第七選區選舉來看，國民黨市議員部分總共有8萬1096票；2020年韓國瑜在中壢的得票則為10萬7499票，因此國民黨在中壢能動員的票數大概就是介於上述2數字間。

不過，四叉貓提到，罷免投票率一定會偏低，用總統大選和罷韓投票當參考值，蔡英文大選獲得109萬7621票，過了5個月後，罷韓投票則為93萬9090票，大約剩下85%左右，而且還要像罷韓一樣，搞到全台關注才可能有這麼高的轉換率。四叉貓指出，把藍營可動員的票數以剩餘85%的損耗率來計算，罷免王浩宇案剛好就在門檻游移，「在過與不過之間」。

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