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韓國瑜以周武王自勉 李戡：一個打江山 一個丟江山

韓國瑜昨在鳳山行政中心向韓粉告別，並以周武王自勉。（資料照）

韓國瑜昨在鳳山行政中心向韓粉告別，並以周武王自勉。（資料照）

2020-06-12 18:01:10

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（12日）解除高雄市長職務，他昨（11日）在市府鳳山行政中心廣場舉辦「真愛高雄 珍重再見」音樂會提到周武王。李敖之子李戡對此表示，一個打江山，一個丟江山。

韓國瑜昨天說，市府團隊將卸下職務，感謝高雄市民讓大家有緣相聚，古時周武王有亂臣10人，同心同德能敵紂王億兆夷人，他不敢自比周武王，但敢說市府團隊首長、同心同德，都抱持著奉獻社會的真心誠意道德自律，也提到歷史會記得此事，韓國瑜向所有在場民眾深深一鞠躬。

李戡今天在臉書指出，韓國瑜喜歡亂比喻，居然以「周武王」自勉，讓人摸不著頭緒，周武王是打江山的，韓國瑜是丟江山的，兩人要怎麼比？其實韓國瑜應該拿「韓信」自我反省，司馬遷《史記》裡說，「假令韓信學道謙讓，不伐己功，不矜其能，則庶幾哉，於漢家勳可以比周、召、太公之徒」。

李戡解釋，不自大、不誇耀、不恃才傲物、功勞就很大，可讓韓國瑜自我勉勵，韓國瑜當時有很多機會可以適可而止，顧好高雄，但卻選擇去選總統，所以才有今天，李戡認為，韓國瑜已經玩完了，現在最好的作法就是到中國謀求官職，對韓國瑜、對韓粉都好。

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