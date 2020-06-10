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新黨發起罷免陳柏惟 王炳忠：七月半的鴨不知死活

新黨青年軍蘇恆（右起）、王炳忠、林明正10日舉行記者會，發起罷免台灣基進立委陳柏惟行動，表示一切將比照罷韓團體的作法，進行「全民開罷」。（記者廖振輝攝）

新黨青年軍蘇恆（右起）、王炳忠、林明正10日舉行記者會，發起罷免台灣基進立委陳柏惟行動，表示一切將比照罷韓團體的作法，進行「全民開罷」。（記者廖振輝攝）

2020-06-10 11:21:54

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〔記者吳書緯／台北報導〕高雄市長韓國瑜高票被罷免，藍營、韓粉紛傳出要進行「報復性罷免」，台灣基進立委陳柏惟也名列其中；新黨今宣布將展開「Let’s fire Q 罷免陳柏惟行動」，將比照罷韓團體，就職不到一年就先進行連署、集資與宣傳；新黨發言人王炳忠表示，瞄準陳柏惟是因為他是「草包」，在立院國防委員會多次出包，並奉勸陳不要嘴硬「七月半的鴨不知死活」。

新黨青年軍王炳忠、蘇恆與林明正今天在聯袂召開記者會，宣布將發起「Let’s fire Q 罷免陳柏惟行動」；王炳忠表示，這次罷免高雄市長韓國瑜的過程，得到了「中選會認證、內政部背書、法務部護航」，罷韓團體從韓國瑜就任市長2個月後就發起公民割草行動，就任7個月後發起罷韓大遊行，就職滿一週年的翌日就將連署書送抵中選會，而內政部清楚地告訴民眾這一系列流程一切都是合法的，因此新黨這次罷免陳柏惟也要比照辦理。

針對瞄準陳柏惟的原因？王炳忠表示，看到許多網路民意優先點名陳柏惟，再加上「草包優先」，陳柏惟多次在立院國防委員會展現不專業的水準，例如搞不清楚中共黨政組織，以為國台辦在統戰部底下；王炳忠譏諷，原先還在想要如何用台語形容「草包」，後來想到可以用「孔鏘」或是「噗嚨共」形容陳柏惟。

王炳忠指出，陳柏惟所在的台中市第二選區，選舉人數約為29萬人，第一階段連署僅要2000多人、第二階段連署只要2萬多人，而罷免過關門檻約7萬票，只要今年1月投給顏寬恒的10萬人中有7萬人出來投票，就能罷免成功。王炳忠表示，「罷誰我們都支持，誰罷我們都合作」，歡迎全國各地有意罷免綠營公職的民眾與新黨合作，新黨都願意協助。

林明正表示，新黨瞄準陳柏惟的原因還有「小黨對小黨」，新黨與台灣基進同屬小黨，他也奉勸國民黨有「膽識」一點，被罷免掉一個市長，國民黨至少要罷免綠營10個立委也不過分。

新黨青年軍蘇恆（右起）、王炳忠、林明正10日舉行記者會，發起罷免台灣基進立委陳柏惟行動，表示一切將比照罷韓團體的作法，進行「全民開罷」。（記者廖振輝攝）

新黨青年軍蘇恆（右起）、王炳忠、林明正10日舉行記者會，發起罷免台灣基進立委陳柏惟行動，表示一切將比照罷韓團體的作法，進行「全民開罷」。（記者廖振輝攝）

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