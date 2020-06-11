下一個是誰？報復式罷免若啟動 2議員網路呼聲最高

高雄市長韓國瑜罷免案通過，讓他成為台灣首位遭到罷免的直轄市長，也引發韓粉不滿，揚言在各地發起報復性罷免。（資料照）

2020-06-12 00:30:27

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜罷免案通過，讓他成為台灣首位遭到罷免的直轄市長，也引發韓粉不滿，揚言在各地發起報復性罷免，高雄市議員黃捷、立委陳柏維、桃園市議員王浩宇更被列為頭號目標。根據《網路溫度計》統計，目前網路聲量以罷免王浩宇的聲量最高，黃捷次之。

網路溫度計在罷韓通過的6日至8日進行聲量分析 ，致力宣傳這次罷韓活動的黃捷以1萬1750筆資料位居第二名。不過，黃捷早因質詢韓國瑜翻白眼事件，被外界認為是韓國瑜網路形象開始崩壞的原因，惹來許多韓粉不滿，當時就有韓粉發起罷免活動。

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桃園市議員王浩宇則是在選前頻頻對高雄市政提出意見，除了早被韓粉譏為「不分區議員」，在高雄市議長許崑源過世當天，王浩宇在臉書寫下「力挺韓國瑜！許崑源晚間跳樓身亡」，也引發網友怒火。網路溫度計指出，王浩宇的罷免聲量直衝1萬5576筆，成為罷免呼聲最高的對象。

除此之外，台北市議員梁文傑也在許崑源過世當天失言在臉書寫下「嚇死人，是有賭很大嗎」，讓他的網路聲量迅速飆高至3114筆，不過，梁文傑隨後連連道歉止血，風波並未擴大；另外，網路上也傳出罷免高雄市議員劉世芳、立委陳柏維的聲音，不過網路聲量並不高，兩人分居倒數第一、第二。

不過，根據TVBS在11日公布的最新民調，若罷免黃捷連署通過，舉辦投票，有32％民眾表示一定去投票、16％可能會、8％不一定、44％沒投票意願。而在選擇一定會去投票的民眾中，有48％表示同意罷免、45％表示不同意、6％未決定。換算成比率後，同意罷免比率約占20歲以上鳳山選民的15％，相當4萬多票，低於選罷法25％門檻。另外，鳳山有68％民眾表示不會參與罷免黃捷的連署。

另外，網紅四叉貓先前以參考過往投票數據試算國民黨能動員的票數，以2018年桃園第七選區選舉來看，國民黨市議員部分總共有8萬1096票；2020年韓國瑜在中壢的得票則為10萬7499票，因此，國民黨在中壢能動員的票數大概就是介於上述2數字間。而罷免王浩宇需要7萬8786票，扣除損耗率後，剛好就在通過門檻游移，「在過與不過之間」。

此次致力宣傳罷韓活動的黃捷以1萬1750筆資料位居被罷免聲量第二名。（資料照）

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