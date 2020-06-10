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躺著也中槍！新黨推罷免陳柏惟 王炳忠口誤：顏寬恒下台

新黨青年軍蘇恆（右起）、王炳忠、林明正10日舉行記者會，發起罷免台灣基進立委陳柏惟行動，表示一切將比照罷韓團體的作法，進行「全民開罷」。（記者廖振輝攝）

新黨青年軍蘇恆（右起）、王炳忠、林明正10日舉行記者會，發起罷免台灣基進立委陳柏惟行動，表示一切將比照罷韓團體的作法，進行「全民開罷」。（記者廖振輝攝）

2020-06-10 15:44:30

〔記者吳書緯／台北報導〕新黨今天宣布將發起罷免台灣基進立委陳柏惟，王炳忠在解釋罷免難易度時，宣稱只要年初投給同選區落選人顏寬恒10萬票中有7成願意支持罷免「顏寬恒就下台了，就是那麼簡單」，一旁的同黨同志林明正趕快小聲提醒「是陳柏惟啦」，王炳忠才趕緊改口更正，順便補刀「顏寬恒本來現在沒上台啊，他下台、上台都無所謂」；令人捏把冷汗。

高雄市長韓國瑜高票被罷免，藍營與韓粉紛傳要「報復性罷免」，新黨青年軍王炳忠、蘇恆與林明正今天召開記者會，宣布將展開「Let’s fire Q 罷免陳柏惟行動」，比照罷韓團體，就職不到一年就先進行連署、集資與宣傳；新黨發言人王炳忠表示，瞄準陳柏惟是因為他是「草包」、「噗嚨共」，在立院國防委員會多次質詢出包，所以「草包優先」，並奉勸陳不要嘴硬「七月半的鴨不知死活」。

針對罷免難易度，王炳忠解釋，陳柏惟所在的台中市第二選區，選舉人數約為29萬人，第一階段連署僅要2000多人、第二階段連署只要2萬多人，而罷免過關門檻約7萬票，只要今年1月立委選舉時投給顏寬恒的10萬人中有7萬人出來投票，罷免就能成功。

但疑似王炳忠過於興奮一時口誤，說到只要今年立委選舉投給顏寬恒的10萬票中有7成出來支持罷免「顏寬恒就下台了，就是那麼簡單」，林明正趕緊小聲提醒王炳忠「是陳柏惟啦」，王炳忠隨即更正，「是陳柏惟就下台」。

王炳忠順帶補上「顏寬恒本來現在沒上台啊，所以他下台、上台都無所謂」，重點是先把在台上的人趕下台，在台下的人不管是顏寬恒或是其他人想參與立委補選都尊重。

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