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首頁　>　政治

國民黨議員李雅靜表態參加市長補選 趙天麟：尊重、千萬別再空降

民進黨高市黨部主委趙天麟指出，針對國民黨提名的市長參選人都會尊重，建議別再找空降的。（記者王榮祥攝）

民進黨高市黨部主委趙天麟指出，針對國民黨提名的市長參選人都會尊重，建議別再找空降的。（記者王榮祥攝）

2020-06-13 13:58:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高市議員李雅靜今宣布，將投入高雄市長補選，引發地方議論；民進黨高市黨部主委趙天麟表示，這是國民黨內部事務，原則上都尊重，但也想提醒國民黨，千萬別再找過去傳統的、空降的人選。

趙天麟說，對於國民黨任何人選都尊重、這是國民黨內部事務，但他也想提醒國民黨，其實有20年來沒培養在地人才，這次這麼好的機會，不管議員或前立委、產官學界，都應該視為從在地培養人才的契機，所以千萬別再思考找過去傳統、空降的。

高雄市長補選敲定8月15日，國民黨高市議員李雅靜今上午宣布，她願承擔國民黨對高雄市民的使命，代表國民黨參與此次的市長補選。

李雅靜說，自己生於高雄、長於高雄、長期深耕高雄，從政前只是一位平凡上班族，她家庭平凡、沒有政治背景，但一路受國民黨栽培，並擔任三屆議員，持續為高雄付出；她今年代表國民黨參選鳳山區立委，獲得鳳山區8萬多市民朋友的支持，深知市民對於政府的期待，也深刻了解市民除了期待廉能政府外，更需要一位有想法的市長，除建設高雄以外，更需有魄力除弊興利，才能帶領高雄創造輝煌。

李雅靜認為，自己屬於年輕的中生代、有活力、有想法，對家鄉的使命感，為了高雄，她願意義無反顧的承擔起喚醒國民黨的黨魂及對高雄的使命。

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