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罷韓關鍵致命傷曝光！ 藍營被爆估票落差「40萬」

罷韓最後一晚大遊行。（資料照）

罷韓最後一晚大遊行。（資料照）

2020-06-13 14:45:05

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜罷免案以93萬票過關，中選會公告將在8月15日進行補選，媒體爆料，此次投票讓國民黨聲勢重挫，黨內更憂心組織系統全面潰散，而國民黨組發會這次估票嚴重失準，落差幅度高達40萬，堪稱是關鍵致命傷，如何亡羊補牢，面對接下來的高雄市長補選，將是國民黨必須面對的嚴肅問題。

《上報》報導，由於蓋牌效應，藍營估票一度將地下賭盤列入觀察指標，研判65萬票和70萬票兩賭盤因沒人敢押先後破局，加上藍營合力炒作「罷韓國家隊」氛圍，以及最後綠營發動黨公職全面催票，各種因素都為藍營注入強心劑，樂觀推估在地同意票落50萬票上下，北漂返鄉投票頂多再加上4、5萬。

報導提到，最後罷免方贏得壓倒性勝利，豪取93萬贊成票，遠超過韓國瑜當選市長的89萬票門檻，讓黨務高層訝異。組發會主委葉壽山當天在檢討會上坦承出錯，向在場人士道歉，葉壽山更在8日擴大主管會議再度致歉，坦言分析失準，將會盡速提出檢討報告。

《上報》引述黨內人士指出，藍營無法走出同溫層，有效降低支持者以外的投票動能，且韓陣營與黨中央戰略目標設定錯誤，動員根本沒擴散，進而影響大局造成誤判。

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