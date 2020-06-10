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首頁　>　政治

高雄市長補選》基層焦慮 江啟臣：邀請黨內大老一起討論

國民黨主席江啟臣表示，有機會將找黨內大老等坐下來好好聊一聊，共度難關。（擷取自江啟臣臉書）

國民黨主席江啟臣表示，有機會將找黨內大老等坐下來好好聊一聊，共度難關。（擷取自江啟臣臉書）

2020-06-10 07:23:05

〔記者歐素美／台中報導〕高雄市長韓國瑜被罷免，面對高雄變局以及國民黨接下來的政治挑戰，國民黨主席江啟臣昨晚在豐原服務處受訪表示，基層難免焦慮，但目前要做的事情很多，如有機會他將一一請益溝通，甚至邀請黨內大老一起坐下來討論；面對黨內有人勸進黨主席親征補選高雄市長，江啟臣則表示，「不可能」。

江啟臣這兩天南北奔波，除慰問及了解韓國瑜後續動向，協助處理高雄市議長許崑源後事，他昨接受本報記者採訪時表示，盡快協調出黨內高雄市長補選候選人是當務之急，黨內當然有有意願參選的人士，但重點不是個人的意願，而是參選者對黨來說有何代表性意義。

他說，韓國瑜如不提訴訟，高雄市長必需在3個月內完成補選，目前黨內還在積極尋求適當的人選中；針對黨內部份人士勸進黨主席親征參加高雄市長補選，江啟臣表示，「不可能」，而且目前許多檯面上被拱要參加高雄市長補選的「大咖」，戶籍也都不在高雄市，根本不可能參與高雄市長補選。

江啟臣說，高雄市長韓國瑜遭罷免，黨內基層焦慮難免，黨中央要處理及做的事情很多，目前他有機會就會和黨內重要人士分別溝通，但如果有時間或機會，會找黨內大老等坐下來好好聊一聊，共度難關。

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