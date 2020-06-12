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藍營質疑郵局發放「三倍券」能力 扯上民進黨派系鬥爭

行政院推出的振興經濟「三倍券」7月15日即將上路，其中實體券可到郵局購買，中華郵政配合規畫全台1299間郵局週六加班因應，國民黨質疑「郵局量能不足，三倍券造成排隊亂象」，且行政院低估領取實體券人數，沒有完善配套措施，將造成郵局基層員工壓力過大，以及大排長龍的亂象。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

行政院推出的振興經濟「三倍券」7月15日即將上路，其中實體券可到郵局購買，中華郵政配合規畫全台1299間郵局週六加班因應，國民黨質疑「郵局量能不足，三倍券造成排隊亂象」，且行政院低估領取實體券人數，沒有完善配套措施，將造成郵局基層員工壓力過大，以及大排長龍的亂象。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2020-06-12 10:50:45

〔記者施曉光／台北報導〕行政院推出的振興經濟「三倍券」7月15日即將上路，其中實體券可到郵局購買，中華郵政配合規畫全台1299間郵局週六加班因應，但國民黨今天上午召開記者會質疑「郵局量能不足，三倍券造成排隊亂象」，而且行政院低估領取實體券人數，沒有完善配套措施，將造成郵局基層員工壓力過大，以及大排長龍的亂象。

國民黨甚至還將「三倍券」發放的問題，與民進黨派系鬥爭做聯結。國民黨文傳會副主委黃子哲指出，行政院長蘇貞昌此舉等於是「挖坑」，讓中華郵政股份有限公司董事長吳宏謀去跳，如果郵局發放工作做得很好，成績就由蘇貞昌來囊括，一旦出錯，就由吳宏謀來背黑鍋，蘇貞昌一定會唯吳宏謀是問，因此未來吳宏謀是否會因為出差錯，導致下台，大家都很關心。

國民黨文傳會主委王育敏則指出，以每人領取時2分鐘換算，一天8小時完全不做其他郵政業務，一個櫃台一天也只能處理240份振興券，一間郵局必須加開2至3個櫃台全天處理，才有可能在2週內發放完畢，她並質疑，蔡政府沒有提出分流配套，到時候一定大排長龍，郵局人員壓力過大，也可能出現更多行政疏失，最後卻必須自行承擔賠償責任，對基層員工不公平。

王育敏指出，根據媒體調查，約有4成、920萬國人傾向到郵局領取實體券，但郵局基層員工只有6000餘名，就算中華郵政預計增加1000名人力，平均一間郵局也要承擔7082名客戶，一名員工平均要負責發放1314份消費券。

黃子哲則質疑，行政院長蘇貞昌提出的「三倍券」方案，根本沒有完整規劃與配套，還超前卸責，說出有問題唯行政院政務委員唐鳳是問這種推卸責任的話，現在振興券已經引發外界質疑，包括哪些電商可以適用，現定使用期限是否違反消保法相關規定，以及小攤商能不能找零等問題，極有可能重演萬元紓困亂象，行政院應該立刻提出具體的施行辦法。

國民黨提出3點建議，參考南韓作法，以身分證號尾數區分不同日購買「三倍券」，針對無法排隊購買的身障、弱勢族群，直接發放2000元，如果未來有發放疏失，應由政府承擔所有責任，避免郵局員工分擔賠償。

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