華映被吃下！黃國昌驚爆：將成為中國國有控股公司

黃國昌揭露，大同集團投資的華映科技，即將成為中國國有控股公司。（資料照）

2020-06-11 18:43:05

〔即時新聞／綜合報導〕前時代力量立委黃國昌今（11日）在臉書指出，大同集團投資的華映科技，即將成為中國國有控股公司，黃砲轟此事件無疑是典型的「錢進中國、債留台灣」，「福建省電子信息集團」即將取代台灣華映，成為中國華映科技的最大股東。

黃國昌在臉書表示，台灣華映資本額超過600億元，2019年正式向法院聲請破產，超過5000名的員工全部遭到資遣，黃當時在立法院曾對此質詢，質疑大同公司高層竟然以台灣股東與勞工權益為代價，保證中國華映科技「每年獲利10%」，導致在中國深交所上市的「華映科技」年年賺錢，而台灣華映卻蒙受巨額虧損，典型的「錢進中國、債留台灣」。

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黃國昌提到，台灣華映被搞垮之後，其原本持有中國華映科技的股票，也在中國網站被拍賣，前天，中國華映科技在深圳交易所公告，揭露第二大股東「福建省電子信息集團」將透過「以股抵債」，吃下台灣華映對中國華映科技的持股，取代台灣華映成為中國華映科技的第一大股東。

黃國昌發現，「福建省電子信息集團」是中國的國資企業，因此，中國華映科技，即將成為中國國有控股公司；中國華映科技另一個大股東是「莆田市國有資產公司」，也是中共國資企業，他砲轟：「這根本就是掏空台灣的連環套，可惡至極！」

黃國昌強調，中國華映科技在2009年，利用台灣投資大衆的錢，在中國成立公司；之後數年，保證中國華映科技獲利10%，台灣華映卻年年蒙受鉅額虧損；2018年，福建省電子信息集團向台灣華映討債，這第一槍讓台灣華映開始走向破產之路；福建省電子信息集團宣布將吃下台灣華映原有的持股，進一步將中國華映科技變成「中國國有控股公司」。

黃國昌臉書全文

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