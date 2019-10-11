兩岸斷橋政府態度大不同 黃國昌：可看出兩國本質的不同

2019-10-11 17:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇省無錫市10日晚間發生國道高架橋側翻意外，造成3死2傷，當局稱此意外是因橋上車輛超載所致，但說法遭中國網友質疑太牽強。對此，時力立委黃國昌舉出日前宜蘭南方澳斷橋事件相比較，指出同樣都是斷橋喪命，卻可看出「台灣與中國本質的不同。」

無錫市312號國道往上海方向之高架路段，昨晚6點多發生側翻坍塌意外，當場壓中3輛小客車，其中1輛為停放車輛，車內無人，另2輛車內共有3人，皆已死亡；當局調查初步分析，稱本起事故是因「運輸車輛超載」所致。

對此，黃國昌在臉書舉日前造成6死的南方澳跨港大橋斷橋意外，表示任何斷橋喪命的事件，都應該從人道關懷的基本立場，展現悲憫不捨的態度。「不過，從這也可以看出臺（台）灣與中國本質的不同。」

黃國昌指出，台灣有民主體制，起碼還能盡力監督、對政府進行問責，但中國則是政府說了算，官方說是車太重、那就是車太重，「兩者高下立判，根本毋庸爭論」。他也強調，後續是否真的誠心檢討、徹底究責、預防悲劇再現，也是真正考驗的試金石。

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