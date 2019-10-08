再爆新北橋梁檢測亂搞 黃國昌：有把人命當一回事？

2019-10-08 12:07

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黃國昌爆新北橋樑檢測有不法 工務局長上火線：非契約廠商

〔記者謝君臨／台北報導〕南方澳大橋斷裂釀6死慘劇，各地橋樑安全引發關注。時代力量立委黃國昌上午召開記者會，踢爆新北市的橋樑檢測也是由健行科大教授陳明正的團隊執行，其中涉及「球員兼裁判」及檢測報告造假等情事，黃國昌痛批，陳的團隊近5年承接上億橋梁檢測標案，卻「胡搞瞎搞，真的有把人命當一回事嗎？」

黃國昌上午偕同時力新北市第一選區立委參選人張衞航、時力新北市第十二選區立委參選人賴嘉倫，共同召開「橋梁檢測都在騙 公眾安全誰把關」記者會。

黃國昌表示，南方澳大橋的檢測報告內容粗糙，跟橋樑斷裂有密切關係的鋼纜，沒檢測卻在檢測紀錄填寫「良好」，讓他不敢置信。經追查發現，陳明正團隊有時用健行科大、有時用萬喬豐公司名義取得標案，但兩者是同一團隊，過去這5年，總計取得上億元政府標案，根本就是利用橋樑檢測進行斂財。

黃國昌指出，2017年新北市政府的橋梁檢測案「106年度新北市轄區內橋梁、隧道安全檢測及系統資料更新（第A、B、C、D區）」中的A區（三重、淡水、三芝、石門、金山、萬里）與D區（板橋、雙溪、平溪、貢寮），表面上是由萬鼎工程公司取得，但實際上卻透過轉包，交給萬喬豐進行橋梁檢測。

黃國昌說，為了控管橋梁檢測的品質（QC, Quality Control），橋梁檢測結果需由獨立第三方進行品質查證（QA, Quality Assurance）之審查。離譜的是，新北市橋梁檢測的品質查證，竟是由萬喬豐審查，等於陳明正自己查證自己做的檢測。

賴嘉倫表示，新北市委託的標案，是限制性招標的案子，QC交給萬鼎公司，萬鼎再轉包出去，但限制型招標的案子是禁止轉包的，「萬鼎轉包給萬喬豐，新北市政府你知道這件事嗎？」，賴批評，「萬喬豐算哪門子的第三方公正單位，原本要確保的品質，檢測、確認卻是同一單位做，這樣還算公正第三方？」

賴嘉倫說，更恐怖的是，如果萬喬豐認真做報告就算了，但整個報告簡直是慘不忍睹、粗製濫造，新北市的案子，報告中竟出現彰化縣，這是從別的報告到處剪貼？「新北市政府你們能接受嗎？盡快出來講清楚。」

張衞航指出，根據萬喬豐做的QA工作報告，基本資料詳實度、檢測資料詳實度都到100%，已完全改善完畢，交通部運輸研究所評鑑的結果是優良。但萬鼎曾發文給萬喬豐，指石門區第二石門橋巡查結果，大梁及橫隔梁構件有多處裂縫，且D、R、R值均大於3，代表損壞程度嚴重。

張衞航說，報告另提及有檢測不實，引用前期照片等情事，他懷疑萬喬豐評鑑結果執行草率，有全面調查的必要，維護用路人安全。黃國昌則痛批「胡搞瞎搞，造假到這種程度，有把人命當一回事嗎？」

對此，交通部公路總局養路組設計科科長楊秉順回應，依照規定，若QA、QC是由同個單位審查，會有「球員兼裁判」疑慮，本局絕不允許有這種事情發生，不過在整個規範解釋部分，還是需要由交通部統一說明。

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