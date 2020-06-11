報復式「罷捷」會成功？最新民調出爐

高雄市長韓國瑜罷免案通過，引發部分支持者不滿揚言發起報復性罷免，高雄市議員黃捷首當其衝，成為第一目標。（資料照）

2020-06-11 17:38:54

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜罷免案通過，引發部分支持者不滿揚言發起報復性罷免，高雄市議員黃捷首當其衝，成為第一目標。不過，根據《TVBS》最新民調，鳳山有68%民眾表示不會參與罷免黃捷的連署，後續有待觀察民眾態度是否變化。

根據《TVBS》11日最新民調顯示，高雄鳳山有75%民眾知道黃捷的罷免連署活動，25%不知情，而不論知情與否，有68%表示不參與罷免連署、19%表示參與、9%不一定。

請繼續往下閱讀...

若罷免黃捷連署通過，舉辦投票，有32%民眾表示一定去投票、16%可能會、8%不一定、44%沒投票意願。而在選擇一定會去投票的民眾中，有48%表示同意罷免、45%表示不同意、6%未決定。換算比例後，同意罷免比例約占20歲以上鳳山選民的15%，相當4萬多票，低於選罷法25%門檻。

另外，在滿意度調查中，有42%鳳山民眾滿意黃捷的問政表現、不滿意的24%、34%無法評斷；另外，在喜好度調查上，有39%鳳山區民眾喜歡黃捷（14%非常喜歡、25%還算喜歡）、26%表示不喜歡（12%不太喜歡、14%很不喜歡），另外有12%表示不認識黃捷、23%表示沒有意見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法