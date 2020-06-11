搶先石垣市！ 宜縣議會通過「釣魚台」更名「頭城釣魚台」案

縣議員蔡文益更在議會提案，要將「釣魚台」更名「頭城釣魚台」，獲29名議員附議，今搶先石垣通過更名案。（資料照，記者江志雄攝）

2020-06-11 13:12:12

［記者林敬倫／宜蘭報導］石垣市議會提案將釣魚台列嶼的地址，從「石垣市登野城」改為「石垣市登野城尖閣」，預定22日表決，引發宜蘭縣議員不滿，縣議員蔡文益更在議會提案，要將「釣魚台」更名「頭城釣魚台」，獲29名議員附議，今搶先石垣通過更名案；縣府表示，公文書內僅地籍謄本有釣魚台段的文字，未來是否修改，會綜合考量。

日本沖繩市擬將釣魚台更名，引發宜蘭縣議會不滿，民進黨、國民黨團日前更「合體」捍衛主權，宜蘭縣長林姿妙到場聲援，還加碼邀請蔡英文登釣魚台掛門牌，攜手捍衛主權，但未獲蔡英文正面回應。

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宜縣議會共有34席議員，蔡文益更在議會提案，要將「釣魚台」更名「頭城釣魚台」，獲29名縣議員附議支持，於今議會開會議程進入臨時動議時討論，因過半員支持，未表決縣議會就搶先石垣市議會通過更名案，捍衛釣魚台主權。

更名案通過後，縣府需採納辦理；縣府祕書長林茂盛說，議會的更名案，縣府待收到議會的提案後，會予以研議，再依照相關法令，答覆縣議會。

林茂盛說，據縣府了解，釣魚台列嶼共有5座小島，在地政系統中分屬5個地段號，釣魚台屬於「頭城鎮釣魚台段」地號，所有府內的正式公文書，僅地籍謄本上有「頭城鎮釣魚台段」的文字，後續等到相關法規檢討後，再來決定是否修改文字。

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