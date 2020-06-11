收容少年待遇不如成年被告 監院促請法務部改進

監察院。（資料照）

2020-06-11 11:51:50

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院今年初三讀通過「羈押法」及「監獄行刑法」修正草案，強化成年被告的人權保障，但監委林雅鋒調查發現，少年收容人的待遇竟遠不如成年者，矯正機關未考量收容少年的生活、醫療及受教育等基本需求，仍要求少年應自行負擔在監生活花費，未建立必要的給養及健保醫療制度；監察院促請法務部檢討改進。

林雅鋒指出，基於國家對少年負有特殊照顧義務，近年來我國大力改革監所基本人權，推動相關修法之際，不應忽視被拘禁少年的給養及醫療保護。

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調查發現，矯正機關未考量收容少年的生活、醫療及受教育等基本需求，仍要求少年應自行負擔在監生活花費；相較之下，「少年觀護所設置及實施通則」對少年的待遇，遠不如「羈押法」及「監獄行刑法」對成年收容人的待遇保障。

林雅鋒認為，矯正署基於國家財政負擔、社會觀感及矯正教化等考量，縱得要求成年收容人參與作業，以勞作金自行負擔在監生活花費；但基於國家對少年負有特別保護及教養的義務，宜對收容少年建立不同的給養制度，充分照顧其生活及受教育的需求。

然而，「少年觀護所設置及實施通則」規定，少年需「自備衣被及日常必需品」，顯不如「羈押法」及「監獄行刑法」規定，監所應提供成年收容人「必要的衣類、寢具、物品及其他器具」。少年收容人因無作業收入，實務上常見家貧無力負擔或無人接濟者，在監生活陷入困境等情，矯正署宜儘速檢討改善。

此外，林雅鋒說，我國自2013年起實施二代健保，將監所收容人納入全民健保保護體系，並將執行期間逾2個月的受刑人等，列入全民健保法的被保險人，由政府全額補助其保費，符合國際人權規範的標準。

但，少年觀護所收容的少年仍需自費納保，經常發生少年因家貧無力繳納保費或積欠醫療費用等情事，在監生活陷入困境，且因欠繳健保費用而被剝奪受健保醫療的基本權利，不符公政公約及兒童權利公約的精神。法務部宜檢討如何適度補助收容少年的醫療欠費；衛福部也宜檢討修正全民健保法相關規定的可行性。

林雅鋒另指出，矯正署於2018年6月4日函示，提高每月在監生活費用參考標準為3000元，其計算標準、考量範圍及調整機制，尚稱合理，但部分執行機關未依法酌留收容人2個月必要生活費用，有檢討的必要。

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