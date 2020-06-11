點名「108演播室」、「詹巧薇」是造謠常客 中選會：定會提告

中選會點名YouTube頻道「108演播室」是選舉期間的造謠常客。（中選會提供）

2020-06-11 11:18:55

〔記者黃欣柏／台北報導〕高雄市長韓國瑜罷免案已於6月6日投票通過，不料至今仍有網友持續造謠、傳播假訊息，中選會今點名YouTube頻道「108演播室」及臉書帳號「詹巧薇」等人為近2年選舉辦理期間的造謠常客，其言論包括「投開票所管理員，已經私下拿了一疊同意票」、「增加50多萬年輕人，遷戶口到高雄市投罷免票」等均為不實訊息，後續定會依法提告。

中選會指出，近年歷次選舉都有類似的造謠影音，這些影片疑似非本國口音，其中更有諸多是造謠常客，呼籲民眾仔細辨識這些深具惡、假、害的不實選務訊息，切勿聽信、轉傳，中選會對於這類假訊息也一定會移送法辦。

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中選會強調，本次罷免投票作業一切依法辦理，主任管理員及主任監察員宣布及確認的領票人數，都與投票權人名冊相符，現場也還有罷免案正反雙方推派監察員見證，此外罷免票從印製、運送、分發、保管都是依法辦理，並由警察機關全程護送，在點算罷免票時也全程錄影，過程公開透明。

中選會提醒，民眾若藉由網路群組、社群媒體等造謠選務假訊息，一經舉發就一定移送法辦，例如近期已有一位投開票所李姓管理員，以開玩笑的圖檔捏造選務假訊息，經高雄市警方訊問後，已被依刑法及公職人員選舉罷免法等移送法辦。

對於這些捏造內容，中選會今也調出數據指出，高雄市長罷免案中20歲到29歲的投票權人數為35萬7913人，起比年初總統大選選舉人數35萬9926人，人數不但沒增加，反而還減少2013人，且從2018年以來的幾次選舉，高雄市投票人總數都沒有明顯變動，所謂「增加50萬年輕人遷到高雄」或「高雄市選民在防疫期間增加70萬人」等，都是明顯錯誤百出的假訊息。

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