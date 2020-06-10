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內政部：52政黨未完成財報 限令6月底前改善

內政部表示，截至6月2日仍有29政黨未辦理財務申報、23政黨尚待補正，已通知6月底前須完成或補正。（資料照）

內政部表示，截至6月2日仍有29政黨未辦理財務申報、23政黨尚待補正，已通知6月底前須完成或補正。（資料照）

2020-06-10 17:02:12

〔記者黃欣柏／台北報導〕內政部今公布2019年度政黨財務申報狀況，截至6月2日為止，全國共52個政黨應申報補正，包括29政黨未辦理申報、23政黨尚待補正。內政部表示，將給予1個月改善期限，日前也已個別通知這些政黨應於6月底前完成申報及補正，經通知限期申報仍未申報者，依法將可處100萬元以上、500萬元以下罰鍰。

內政部指出，2019年度應辦理財務申報的政黨共有118個，截至6月2日共有89個政黨已提出申報，其中66個合格，合格率為55.9%，仍待補正的政黨有23個，不合格的主要態樣包括未使用正確格式書表、未於製表人及負責人等欄位簽章、未填申報日期及填報數字明顯錯誤等，另有29個政黨尚未辦理申報。

內政部強調，為使政黨財務公開透明，政黨有財務申報之義務，依「政黨法」規定，政黨應於每年5月31日前提出上一年度財產及財務狀況決算書表，若政黨不為申報或不依法定方式申報，經通知限期申報仍未申報者，依法可處100萬元以上、500萬元以下罰鍰；經通知限期補正而未補正，或經補正後仍不符規定者，也可處20萬元以上、100萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

據了解，目前各主要政黨包括民進黨、國民黨、親民黨、台灣基進、新黨、民眾黨等，均已如期申報且經查驗合格，已申報但不合格者包括勞動黨、公民黨、綠黨、一邊一國行動黨、國會政黨聯盟等。

至於至今仍未申報的政黨，包括中國青年黨、中國新社會黨、中國國安黨、中華安青黨、新台灣黨、台灣工黨、中國紅色統一黨等。

內政部表示，各政黨詳細申報內容，將於今年7月15日公開於「政黨資訊網（https://party.moi.gov.tw/）」，有興趣的民眾屆時可自行上網查閱。

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