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許崑源妻子哽咽呼籲：放下仇恨 停止製造對立

許崑源妻子林絲娛今天下午出面，她以哽咽的聲音表示，「在這關頭，唯有放下仇恨，停止製造對立，才是高雄之福，也是台灣之福。」（記者方志賢攝）

許崑源妻子林絲娛今天下午出面，她以哽咽的聲音表示，「在這關頭，唯有放下仇恨，停止製造對立，才是高雄之福，也是台灣之福。」（記者方志賢攝）

2020-06-10 16:45:55

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市議長許崑源墜樓身亡，今天是靈堂開放弔唁第3天，許崑源妻子林絲娛下午出面，她以哽咽的聲音強調，許崑源生於高雄、長於高雄也葬在高雄，把此生都奉獻給高雄，「在這個關頭，唯有放下仇恨，停止製造對立，才是高雄之福，也是台灣之福。」

林絲娛下午由副議長陸淑美等人攙扶下步出靈堂，她以哽咽的聲音表示，這段時間對家屬真的很煎熬，人生不可承受的痛，但幸運的是，許崑源有這樣的福報，有這麼多好朋友，在這關心，給了他們很多溫暖，陪著他們，跟許崑源走完最後一程。

林絲娛說，許崑源生於高雄、長於高雄也葬在高雄，把此生都奉獻了給高雄，去年他身體不好，大家都覺得很不捨，但他總是打起精神鼓勵著我們，帶著我們繼續為高雄努力，許崑源在世最重的是「情義」，總是為善四方，廣結善緣，東奔西跑，雖然看在家屬眼裡，我們都很心疼他的勞累，但身為他的妻子，與有榮焉。

林絲娛強調，許崑源若在世，看到現在的社會那麼多紛擾，也會感到非牌的惋惜，他生前最大願望，就是希望生活在這一塊土地的人，都能夠為了人民的幸福，共同努力，為老百姓創造更好環境，造福桑梓。

她說，在這個關頭，唯有放下仇恨，停止製造對立，才是高雄之福，也是台灣之福，許崑源生前也希望高雄能是一個安居樂業的城市，在此請支持、疼惜許崑源的好朋友，一定要理性，勿再像現今的社會氛圍，這樣才能讓許崑源安詳辭世。

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