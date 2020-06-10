行動中常會移師高雄 江啟臣坦言：國民黨在高雄輕忽人才培養

國民黨主席江啟臣坦承，過去幾十年來，國民黨在高雄輕忽了人才的培養。（記者葛祐豪攝）

2020-06-10 16:03:26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨行動中常會，今天下午2點半移師高雄市黨部舉行，由主席江啟臣主持，他坦承過去幾十年來，國民黨在高雄輕忽了人才的培養，罷免結果也提醒國民黨「不應該將高雄鄉親的寬厚，視為理所當然」。

江啟臣對國民黨中常委說，今天是他上任3個月來第一次行動中常會，以沉重心情在高雄跟大家見面，6月6號投票結果，及許議長驟逝，都讓我們備感哀傷、不捨。

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江說，高雄對他、對很多朋友來講，是一個陽光城市，也是面向海洋的首都，但幾天前高雄市民的選擇，更像是強勁的海風、刺眼的陽光，「讓我們必須要謙卑、低頭、真誠的反省」。

江啟臣強調，過去幾十年來，我們的確在高雄地區，輕忽了人才的培養，仍然沒有解決國家政策、重北輕南對於高雄發展的限制，甚至也忽略了縣市合併後，資源分配的落差。

他說，2018年，韓國瑜帶著滿腔的熱情，扭轉高雄市民對國民黨的印象，也打破了高雄長期綠大於藍的基本盤，讓國民黨獲得再一次為高雄市打拚機會，「但罷免投票的結果，也很沉重的提醒我們，不應該將高雄鄉親的寬厚，視為理所當然！」

江啟臣表示，面對高雄鄉親的選擇，一方面尊重，一方面也必須要謙卑反省，認真思考將來在高雄地區的經營，對國民黨來講，勢必要有更長遠規劃，更靈活的想法。包括接下來的議長改選、市長補選，跟市議會黨團一定會通力合作，尤其高雄市議會，國民黨仍擁有相對多數，必須確保議長改選，仍夠繼續擁有議長職位。

江啟臣接著提到高雄市議長許崑源的去世，過了幾天，他到高雄還聽到一些不堪的耳語，讓他覺得倍加憤怒，這些對許的抹黑攻擊，居然還可以在耳語當中聽到。

江啟臣表示，他星期一已公開呼籲民進黨蔡主席，應該要有所節制，「人都死了，還要這樣？」面對這樣不公不義、沒有是非的耳語，國民黨完全不能接受，「清白跟公道，一定要追回來」，必須為議長捍衛，中央與地方黨部務必針對這些不實的耳語，除了反駁，也會在家屬同意之下，採取必要法律措施。

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