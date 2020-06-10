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弔唁許崑源談高市長補選 朱立倫：國民黨不能怯戰要勇敢站出來

前國民黨主席朱立倫今上午到許崑源靈堂致意，對於接下來的市長補選，朱立倫強調，國民黨雖然沒有韓國瑜，但絕對不能畏戰、怯戰，要勇敢站出來。（記者方志賢攝）

前國民黨主席朱立倫今上午到許崑源靈堂致意，對於接下來的市長補選，朱立倫強調，國民黨雖然沒有韓國瑜，但絕對不能畏戰、怯戰，要勇敢站出來。（記者方志賢攝）

2020-06-10 11:10:17

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市議長許崑源墜樓身亡，今是靈堂開放弔唁第3天，前國民黨主席朱立倫上午到靈堂致意，他表示，在靈堂前安慰議長夫人要堅強，對於接下來的市長補選，朱立倫強調，國民黨雖然沒有韓國瑜，但絕對不能畏戰、怯戰，要勇敢站出來，他也呼籲不管是議員、市府團隊及未來市長候選人等在地優秀從黨同志一定要團結、努力，重新站起來，爭取高雄市民的支持。

朱立倫今上午由高市府副市長李四川等人陪同到許崑源靈堂前致哀，會後接受媒體聯訪。

有記者問及市長補選外界有意推朱立倫參選，如今韓國瑜不提罷免無效訴訟，外界有「韓卡朱」之說，對此朱立倫表示，他的初衷很簡單，當國民黨遇到最困難的時候，大家要義無反顧，全黨共同承擔，朱立倫也不例外，但也尊重韓市長。

朱立倫說，國民黨現在是最低點狀況下，從年初到現在，民眾希望看到國民黨儘快訂出改革方案，撕掉親中賣台的惡意標籤，拉近與年輕人與社會的距離，這次罷韓投票，對於李四川、葉匡時等市府團隊成員是很殘酷結果。

媒體追問朱說要撕掉親中賣台的標籤，是否意味韓國瑜在親中這塊上比較明確？ 朱立倫說，這是民進黨與惡意人士對國民黨及國民黨政治人物貼上的標籤，所以這個障礙，國民黨要去除。

朱立倫強調，接下來補選，國民黨雖然沒有韓國瑜，但國民黨絕對不能畏戰、怯戰，要勇敢站出來，儘管民眾對國民黨有意見，但只要肯努力、肯反省，勇敢向前，勇於接受挑戰，他也呼籲在地的優秀從黨同志，不管是議員、市府團隊，未來市長候選人，一起團結、努力，重新站起來，爭取高雄市民的支持。

前國民黨主席朱立倫今天由高市府副市長李四川陪同到許崑源靈堂致意。（記者方志賢攝）

前國民黨主席朱立倫今天由高市府副市長李四川陪同到許崑源靈堂致意。（記者方志賢攝）

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