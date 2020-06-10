弔唁許崑源談高市長補選 朱立倫：國民黨不能怯戰要勇敢站出來
〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市議長許崑源墜樓身亡，今是靈堂開放弔唁第3天，前國民黨主席朱立倫上午到靈堂致意，他表示，在靈堂前安慰議長夫人要堅強，對於接下來的市長補選，朱立倫強調，國民黨雖然沒有韓國瑜，但絕對不能畏戰、怯戰，要勇敢站出來，他也呼籲不管是議員、市府團隊及未來市長候選人等在地優秀從黨同志一定要團結、努力，重新站起來，爭取高雄市民的支持。
朱立倫今上午由高市府副市長李四川等人陪同到許崑源靈堂前致哀，會後接受媒體聯訪。
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有記者問及市長補選外界有意推朱立倫參選，如今韓國瑜不提罷免無效訴訟，外界有「韓卡朱」之說，對此朱立倫表示，他的初衷很簡單，當國民黨遇到最困難的時候，大家要義無反顧，全黨共同承擔，朱立倫也不例外，但也尊重韓市長。
朱立倫說，國民黨現在是最低點狀況下，從年初到現在，民眾希望看到國民黨儘快訂出改革方案，撕掉親中賣台的惡意標籤，拉近與年輕人與社會的距離，這次罷韓投票，對於李四川、葉匡時等市府團隊成員是很殘酷結果。
媒體追問朱說要撕掉親中賣台的標籤，是否意味韓國瑜在親中這塊上比較明確？ 朱立倫說，這是民進黨與惡意人士對國民黨及國民黨政治人物貼上的標籤，所以這個障礙，國民黨要去除。
朱立倫強調，接下來補選，國民黨雖然沒有韓國瑜，但國民黨絕對不能畏戰、怯戰，要勇敢站出來，儘管民眾對國民黨有意見，但只要肯努力、肯反省，勇敢向前，勇於接受挑戰，他也呼籲在地的優秀從黨同志，不管是議員、市府團隊，未來市長候選人，一起團結、努力，重新站起來，爭取高雄市民的支持。