韓國瑜不解：為什麼鄭南榕是英雄 許崑源變狗熊？

韓國瑜為許崑源抱屈，感嘆「為什麼把鄭南榕變成英雄，許崑源變成狗熊？」（記者葛祐豪攝）

2020-06-10 15:42:56

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天下午在高雄參加國民黨行動中常會，他在致詞時，為許崑源抱屈，大嘆「為什麼把鄭南榕變成英雄，許崑源變成狗熊？」

韓國瑜致詞時說：「許崑源這幾天被不實的指控，惡意的謠言扭曲，甚至身後持續追查，台灣人的善良到哪裡去了？台灣人的厚道到哪裡去了？人死為大！」

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他說，真實的情況，許崑源在輕生前跟他太太、女兒聊天，感嘆台灣民主怎麼會這個樣子？「這麼優秀一個執政團隊被罷免，我活下去還有什麼意思？高雄未來怎麼辦？」

韓國瑜透露，許的小女兒跟他聊完天勸他去洗澡時，許就墜樓，「這是真實的情況，為什麼去抹黑他？」

韓又講一次「死者為大！」，台灣的善良，不能被惡意的民主，把我們善良抹滅掉。

韓國瑜話鋒一轉說，鄭南榕為了台灣民主自焚，幾十年來談到他，說為台灣民主犧牲寶貴生命，許崑源一樣擔心台灣民主，一樣擔心高雄前途，「為什麼把鄭南榕變成英雄，許崑源變成狗熊呢？太惡劣了，太惡毒了！」

韓強調，一定要幫許議長的名譽做最後的捍衛，這是作為一個人最基本的，對於往生者的一絲尊敬，他請各界朋友能了解，許崑源選擇輕生，「一個擔心台灣民主（指鄭南榕）不要走向惡質化發展，一個關心高雄的前途（指許崑源），他覺得憤怒難過，選擇這條路！」。

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