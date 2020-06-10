日防衛省發布監控照 台專家：點出台灣在「印太戰略」的角色

日本防衛省統合幕僚監部在推特發了一張監控部門的照片，其監控螢幕的範圍涵蓋了台灣附近的區域。台灣軍事專家呂禮詩認為，此一照片說明了台灣在「印太戰略」中的角色。（照片取自日本防衛省統合幕僚監部）

2020-06-10 17:35:49

〔即時新聞／綜合報導〕日本防衛省統合幕僚監部今日（10日）在推特表示，對於可能侵犯領空的外國飛機，自衛隊做出了緊急反應，並附上一張含有監控螢幕的照片，其監控範圍涵蓋了台灣附近的區域。台灣軍事專家呂禮詩認為，此一照片說明了台灣在「印太戰略」中的角色。

日本防衛省統合幕僚監部今日在推特表示，對於出現在鄂霍次克海與東海，可能侵犯領空的外國飛機，航空自衛隊西部航空方面隊的戰鬥機緊急起飛應對。防衛省和自衛隊將繼續採取一切可能的措施，以打擊入侵領空的勢力。推文附上一張照片，1名自衛隊軍官坐在監控螢幕前下達指令，顯現出捍衛領空的決心。

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前海軍巡邏艦「新江艦」艦長、軍事專家呂禮詩在臉書表示，根據統合幕僚監部的照片，監控螢幕上狀態頁的中心點應該是琉球那霸基地（Naha），但左側的4分之一顯示的就是台灣附近的區域。當然這只是「模擬畫面」，所以沒有即時海空情，但從顯示的範圍，即可得知日本是能透過與那國島的雷達站，掌握釣魚台、台灣東北部及東部的海空目標。

呂禮詩指出，「群島防禦」（archipelagic defense）的概念，就是日本由種子島、奄美大島、沖繩、宮古、石垣島，一路到台灣所形成「海空封鎖線」。統合幕僚監部想說的絕對不是推特字面上，東海領空可能被入侵的情況，而是「印太戰略」中的台灣角色。

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