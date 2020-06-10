高雄市長補選》羅智強獻策：找柯文哲合作 藍白共商1位候選人

台北市議員羅智強。（資料照）

2020-06-10 09:12:47

〔記者施曉光／台北報導〕在高雄市長韓國瑜被罷免後，藍營基層開始出現以罷免綠營公職做為反制的呼聲，國民黨革命實踐研究院長羅智強今天上午接受廣播節目專訪時，以核戰爭做為比喻，強調國民黨的核彈數量不多，如果要反擊，就要有心理準備，傷亡絕對要比民進黨還重，他並說，如果一旦確定要全面開戰，國民黨應該鎖定重點目標，要能達到核戰爭「相互毀滅保證」的效果。

不過，羅智強也說，這個決定對於國民黨主席江啟臣而言非常困難，而且黨中央如果發動罷免，壓力絕對會來自黨內公職人員的反對，他評估國民黨公職將至少折半，因為民進黨在各地至少都有4分之1的罷免動員能量優勢，全面開打後，國民黨受傷絕對比民進黨還重，他並坦承自己的台北市議員職務也很容易會被罷掉。

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羅智強並指出，對手的「第二顆核彈」早就已經準備好，目標就是國民黨籍的台中市長盧秀燕。

談到未來高雄市長補選，羅智強在廣告時間告訴主持人，「輸是必然，但要輸得有尊嚴」，國民黨如果還是提名傳統想像的人物，不如不要選，而是應該打破框架，即便名不見經傳，只要形象不錯、年輕的人選，甚至無黨籍，他都不反對，藍營可以考慮與民眾黨主席、台北市長柯文哲進行藍白合作，兩黨共同協商出一位人選。

羅智強還說，他不贊成再找政治大老、地方派系，國民黨應該寧缺勿濫，如果要硬找一個人濫竽充數，還不如不提名，因為這次支持罷韓的93萬票已經說明一切結果，不如2022年再奮鬥。

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