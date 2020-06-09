輸入亂碼竟出現「陳菊」 Google關鍵字預測引爭議

近期多名網友在Google搜尋時發現異常，常出現含有「陳菊 善款」的預測字串；對此，資訊戰專家沈伯洋今（9）日表示希望這只是Google的bug，並質疑如果這件事與中國無關，那為何台灣有人要炒中國發動和設定的議題？（圖擷取自Google）

2020-06-09 23:08:07

〔即時新聞／綜合報導〕近期多名網友在Google搜尋時發現異常，時常出現不相關的預測字串，且最常出現含有「陳菊 善款」的字串；對此，資訊戰專家沈伯洋今（9）日表示，希望這「只是Google的bug（程式錯誤）」，並質疑，如果此事與中國無關，為何台灣「有人要炒中國發動和設定的議題」？

綜合各大網路論壇貼文，近幾個月來陸續有網友發現，在Google引擎輸入無意義的亂碼，就會出現「dke9465muc」、「beanfuncore」及「陳菊 善款」等的3個預測查詢字串。

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資訊戰專家沈伯洋今日也對此表示，去年關於前總統府秘書長陳菊的假新聞，最先從中國「鳳凰網」開始，被「兩岸頭條」改寫後「大量不負責任地散佈」，分別於去年4月及10月「資訊爆炸」。

沈伯洋指出，希望這次只是Google的bug（程式錯誤）。他並質疑：「如果這件事與中國無關，那為何台灣有人要炒中國發動和設定的議題？到底誰要搶這關鍵字？」

據悉，有許多網友指出，這個現象只有在Google台灣發生，其他國家的Google引擎並沒有這個現象。經本報測試，確實曾出現同樣搜尋預測查詢字串結果，在視窗右下顯示有「回報不適當的預測查詢字串」選項。

沈伯洋臉書貼文：

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