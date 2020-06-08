罷韓通過》波及統戰產業鏈？林雨蒼：中國在找繼任人選

對此，g0v零時政府參與者、自由軟體工作者林雨蒼撰文指出，圍繞著韓國瑜的「統戰產業鏈」如今也隨著罷韓成功而漸趨低調，然而，「只要中國仍意圖介入台灣政治，這些產業恐怕只是轉趨低調，並尋找下一個中國所支持的政治人物罷了」。圖為韓國瑜。（記者李惠洲攝）

2020-06-08 21:03:20

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市民以超越當選票數89萬票的近94萬同意罷免票，成功罷免現任高雄市長韓國瑜。對此，g0v零時政府參與者、自由軟體工作者林雨蒼撰文指出，圍繞著韓國瑜的「統戰產業鏈」如今也隨罷韓成功而漸趨低調，然而，「只要中國仍意圖介入台灣政治，這些產業恐怕只是轉趨低調，並尋找下一個中國所支持的政治人物罷了」。

林雨蒼今日在臉書發表其在網路交流平台《思想坦克》 的撰文，數千字分析在韓國瑜近幾年來大起大落的政治生涯背後隱隱作現的中國勢力，其蹤跡落在各個不同的線上平台，如內容農場、Youtube等，以及封閉的LINE群組。

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大量內容農場網站的爭議文章，廣泛在藍營社團與粉絲頁面流傳，包含由中國商人參與建置的「大榴槤系統」、由中國公司「無為科技」經營的「歡享網」，以及中國記者「希達」創建的挺韓Youtube頻道「玉山腳下」、閩南語電台節目〈相等五里橋〉等，都有中國勢力在背後運作及操縱。

他還舉出，與中國統戰部頗有淵源的「台灣光彩促進會」會長駱宏賓，在韓國瑜當選高雄市長之後，舉行了「高雄旗津－溫州洞頭小三通」典禮，與時任高雄市觀光局長的潘恆旭、國民黨籍立委黃昭順，及數位國民黨籍市議員一起參加，試圖營造出「兩岸和諧就可賺大錢」的假象。

另外，2020台灣總統大選前，中國湖南省長沙台商協會向中國湖南省台灣事務辦公室，申請了人民幣149萬元的補助，邀請具有台灣投票權的台商及會員，約400人參與「造勢餐敘」，並補貼成員的返台機票，要求這些台商返台後幫忙韓國瑜拉抬選情，形同涉嫌替韓國瑜賄選。

林雨蒼指出，還有接受澳洲媒體訪問的中國間諜王立強供述，中國要求他干預2020台灣總統大選，「之後，國民黨政治人物蔡正元與商人孫天群，聲稱中國政府可撤銷王立強的通緝、輕輕處理其司法責任、協助清償債務等方式，要求王立強改變之前的供述，改稱是自己受到民進黨賄賂與指使。蔡正元為何可代替中國方面做出這些『承諾』？這些疑點都十分啟人疑竇」。

林雨蒼表示，這些圍繞著韓國瑜的統戰產業鏈，都將在韓國瑜被罷免下台後，而有所改變，短期內，部分產業的活動量可能會降低；「但是，只要中國仍意圖介入台灣政治，這些產業恐怕只是轉趨低調，並尋找下一個中國所支持的政治人物罷了」。

林雨蒼解釋：「平心而論，賺錢並沒有不對。但是在接受中國金援、把假消息或有問題的新聞框架，丟到了台灣的輿論市場後，卻會造成台灣社會的撕裂、營造出脫離事實脈絡的同溫層，導致台灣民主的傷害。商人確實無祖國，但這樣大賺統戰財的商人們在博取自己利益的同時，卻將其成本轉嫁到台灣社會，就如同隨意排放廢水的工廠一樣。這種把成本外部化的作為，應該受到社會大眾的抵制。」

林雨蒼表示，「面對來自中國的境外統戰，台灣沒有輕忽的資本」，更說，「一方面，我們要持續討論如何應對中國逐步滲入的統戰之手，阻斷介紹商人去找中國政府拿錢的中間人；另一方面，也要逐步建立起大眾的媒體素養，學習多方查證並辨識假消息，才能破解這些中國政府對台灣的操作手法。雖然韓國瑜罷免成功可以讓中國短期內在台灣喪失重要的操作標的，但為了捍衛台灣的民主，面對中國統戰的這一仗，我們只能繼續打下去。」

內容農場（content farm）指的是，為了創造流量以賺取網路廣告分潤而建立的網站，其許多內容是由侵權盜用、抄寫、改寫而來，常摻雜浮濫內容與不實訊息，形成資訊的漏洞，真實性難以確認。

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