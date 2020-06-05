為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

中資黑手介入罷韓？ 沈伯洋調查「打狗事務所」創辦人

高雄市明（5日）將舉辦高雄市長韓國瑜的罷免投票。（資料照）

高雄市明（5日）將舉辦高雄市長韓國瑜的罷免投票。（資料照）

2020-06-05 20:09:45

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市將於明（6日）舉辦罷免市長韓國瑜的投票案，反對罷免的「打狗事務所」組織連日PO出挺韓文宣，其創立者之一的高雄市民茅中威，現被起底有中資背景，且還疑似與中國統戰團體有所往來。

臉書粉絲專頁「台灣講義」今（5日）發文指出，反罷韓團體 「打狗事務所」的發起人茅中威先生，在中國擁有資本額500萬的「廈門台民投資管理有限公司」；側面了解，該公司位於福建省廈門市海滄區，中國官方登記資料分類為住宿和餐飲業，成立日期為2016年3月29日。

該臉書粉專提到，茅中威是「中華青年創新創富聯合會」的講師，並使用藝名「茅澤」，該聯合會為「光彩事業」旗下分支機構，而「光彩事業」正是中國著名的統戰團體，該臉書因此推斷茅「就是涉及協助中國統戰部實施統戰工作的相關人員」。

此事件引起資訊戰專家、台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋關注，立刻對茅中威、「中華青年創新創富聯合會」展開追查，發現該聯合會與中國溫州市政府往來密切，兩者多次共同舉辦活動，還鎖定年輕人推出網紅培訓課程，但目前沒有查出茅中威與「中華青年創新創富聯合會」之間的確切關聯，沈說：「還不能確定直接的連結，繼續調查」。

沈伯洋臉書全文

台灣講義臉書全文

茅中威2016年3月26日在廈門設立公司，背景被起底。（圖取自中國啟信寶）

茅中威2016年3月26日在廈門設立公司，背景被起底。（圖取自中國啟信寶）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
向高雄市民喊話 黃捷：明天同意罷免給它蓋下去！
2020-06-05 18:46

向高雄市民喊話 黃捷：明天同意罷免給它蓋下去！
罷韓案明天投票…韓國瑜「沒有公開行程」
2020-06-05 18:38

罷韓案明天投票…韓國瑜「沒有公開行程」
科技新貴最愛 高峰滙AI園區首排

科技新貴最愛 高峰滙AI園區首排
自由開講》高雄的明天需要咱來顧！
2020-06-05 18:11

自由開講》高雄的明天需要咱來顧！
罷韓投票明舉行 高市警局部署8300名警力維安
2020-06-05 17:30

罷韓投票明舉行 高市警局部署8300名警力維安
30年真功夫 欣聯建設用心推好厝

30年真功夫 欣聯建設用心推好厝
罷韓明決戰！中選會提醒勿犯8禁令 違者最重罰50萬
2020-06-05 16:41

罷韓明決戰！中選會提醒勿犯8禁令 違者最重罰50萬
政治今日熱門
2020-06-04 23:25

臉書粉專製圖悼念六四事件 習近平西裝上滿是當年畫面

2020-06-04 23:40

緬懷六四 民進黨連江縣黨籌會召集人李問聲援

2020-06-04 23:00

無懼政府打壓禁制 香港六四燭光「遍地開花」 影片

2020-06-04 22:35

中國官媒總編轉貼小英64紀念文嗆台灣GDP 慘被網友打腫臉

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播