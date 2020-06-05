中資黑手介入罷韓？ 沈伯洋調查「打狗事務所」創辦人

高雄市明（5日）將舉辦高雄市長韓國瑜的罷免投票。（資料照）

2020-06-05 20:09:45

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市將於明（6日）舉辦罷免市長韓國瑜的投票案，反對罷免的「打狗事務所」組織連日PO出挺韓文宣，其創立者之一的高雄市民茅中威，現被起底有中資背景，且還疑似與中國統戰團體有所往來。

臉書粉絲專頁「台灣講義」今（5日）發文指出，反罷韓團體 「打狗事務所」的發起人茅中威先生，在中國擁有資本額500萬的「廈門台民投資管理有限公司」；側面了解，該公司位於福建省廈門市海滄區，中國官方登記資料分類為住宿和餐飲業，成立日期為2016年3月29日。

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該臉書粉專提到，茅中威是「中華青年創新創富聯合會」的講師，並使用藝名「茅澤」，該聯合會為「光彩事業」旗下分支機構，而「光彩事業」正是中國著名的統戰團體，該臉書因此推斷茅「就是涉及協助中國統戰部實施統戰工作的相關人員」。

此事件引起資訊戰專家、台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋關注，立刻對茅中威、「中華青年創新創富聯合會」展開追查，發現該聯合會與中國溫州市政府往來密切，兩者多次共同舉辦活動，還鎖定年輕人推出網紅培訓課程，但目前沒有查出茅中威與「中華青年創新創富聯合會」之間的確切關聯，沈說：「還不能確定直接的連結，繼續調查」。

沈伯洋臉書全文

台灣講義臉書全文

茅中威2016年3月26日在廈門設立公司，背景被起底。（圖取自中國啟信寶）

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