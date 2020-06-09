不滿石垣市擬改釣魚台名 保釣團體抗議現場驚見五星旗

中華保釣協會等團體今赴日本台灣交流協會前抗議改名侵犯我國領土，抗議現場驚見五星旗飄揚。（記者塗建榮攝）

2020-06-09 11:34:37

〔記者呂伊萱／台北報導〕石垣市議會今（9）針對釣魚台列嶼提案更名為「登野城尖閣」，再次牽動台日釣魚台主權爭議。中華保釣協會等團體上午赴日本台灣交流協會前抗議改名侵犯我國領土，強調「釣魚台是我們的！」不過抗議現場驚見五星旗飄揚，聲援團體包括左翼聯盟、統一聯盟黨羽勞動黨等統派團體。

台灣、中國與日本皆各自宣稱擁有釣魚台主權。日媒報導，石垣市議會今（9）將提案釣魚台列嶼更名為「登野城尖閣」，以示主權，外界認為表決很可能會通過。該案預計將在6月22日表決。

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釣魚台教育協會、台灣釣魚台光復會、中華保釣協會等團體今上午號召20餘人前往日台交協抗議，中華民國全國漁會、宜蘭縣頭城漁會、港澳保釣行動委員會、勞動黨、左翼聯盟、統一聯盟黨、兩岸和平發展論壇與夏潮聯合會等單位和新竹縣議員陳新源等亦出席聲援。

抗議團體大聲疾呼「釣魚台是我們的！」「保障主權！保護漁權！」等口號，不過現場並沒有中華民國國旗，卻驚見五星旗飄揚。日本台灣交流協會今天並未派出代表接受抗議書，抗議團體當場撕毀抗議書表達不滿，並表示將會再回來抗議。

宜蘭縣議會民進黨、國民黨團及縣長林姿妙8日聯合召開記者會，林姿妙並表示不排除登島掛門牌高呼捍衛釣魚台主權。

外交部發言人歐江安今對此案重申，釣魚台列嶼是台灣固有領土，毋庸置疑；我國擁有釣魚台列嶼主權的事實，不會因任何國家將其改名有任何改變。

歐江安強調，第一時間已從台北東京兩地向日方了解，表達我方嚴正關切指出，日方的片面舉動，並無助於區域安全與穩定。歐江安也誠懇呼籲石垣市議會，勿讓地方性事務影響台日全面友好夥伴關係。

歐江安表示，我國政府一貫主張以和平方式解決爭議，避免以單方行為升高緊張情勢，共同維持區域和平穩定，呼籲包括日方、中方相關各方理性自制，我方將持續關注並捍衛漁權。

中華保釣協會等團體今赴日本台灣交流協會前抗議改名侵犯我國領土。（記者塗建榮攝）

中華保釣協會等團體今上午赴日本台灣交流協會前抗議改名侵犯我國領土，強調「釣魚台是我們的！」不過抗議現場未見中華民國國旗，卻見五星旗飄揚。（記者呂伊萱攝）

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