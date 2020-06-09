民團上凱道提「庇護草案」 籲政府給港人政治庇護

9日是香港反送中運動一週年，多個公民團體在總統府前凱達格蘭大道召開記者會，宣布將於6月13日舉行「抗爭未完、台港同行」613晚會。（記者朱沛雄攝）

2020-06-09 10:32:29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國人大5月通過「港版國安法」終結香港自治地位，撕毀一國兩制承諾，公民團體今日在總統府前凱達格蘭大道公布「港澳關係條例第18條施行細則」民間版草案，要求政府給予港人明確政治庇護機制，不能只是「只做不說」，更呼籲政府徹底落實「人道援助行動方案」承諾，應強力拒絕黑警、拒絕紅色資本，為香港移民做好更多準備。

經濟民主連合召集人賴中強表示，港人來台庇護機制刻不容緩，他可以理解蔡政府「只做不說」的想法，但在中國通過「港版國安法」後，尋求政治庇護不會只是兩、三件個案，這裡面涉及簽證、移民太多複雜性等問題，不能光是只做不說。

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賴中強指出，這件事已經拖了近一年，公民團體將根據「行政程序法」152條規定，直接由民間提出「港澳關係條例第18條施行細則」，直接提出民間版草案，請求行政院、陸委會完成立法。

賴中強強調，民間版本有六大重點：一、政治庇護不應只是政府協助，應明確界定尋求政治庇護者的申請權，主管機關就政治庇護之准駁，應作成行政處分，申請人不服行政處分，可提出法律救濟；二、只要有事實足認申請人返還香港、澳門，將因其政治主張，而有生命、身體或個人自由遭迫害的具體危險者，就應給予政治庇護。

三、主管機關審查之專案會議組成，應有專家學者及其他社會公正人士參與，比例不得低於三分之一；四、申請遭駁回，經當事人提出訴願，並聲請停止執行者，於停止執行確定前，暫緩遣送出境；五、遭遣送出境者，除目的地之入境許可取得確有困難外，應尊重當事人就目的地之選擇；六、明定主管機關編列相關預算的責任。

台灣人權促進會難民議題專員林妹函指出，政府預計將照顧工作對外委託策進會，民間團體憂心半官方機構的策進會權限不足，難以整併跨部會資源，建議由行政院政委兼任召集人主抓該監督小組，與策進會共同工作。

「拒絕香港黑警、拒絕紅色中資！」台灣公民陣線發言人江旻諺呼籲，台灣政府應針對那些向抗爭者採取過度武力、濫權關押、施加酷刑凌虐的香港警察，以及違反「中英聯合聲明」等極權幫兇的香港政務官員，應禁止入境。

江旻諺指出，台灣現行法制將港資視為一般外資，而非中資，無法因應急遽變化的香港局勢，在中國人大制定「港版國安法」後，香港有別於中國的獨立經濟體地位已不復存在，大量中資利用港資來台，港資直接受監控於中國政府，台灣應修正相關法律，將港資改適用中資規定。

9日是香港反送中運動一週年，多個公民團體在總統府前凱達格蘭大道召開記者會，宣布將於6月13日舉行「抗爭未完、台港同行」613晚會。（記者朱沛雄攝）

9日是香港反送中運動一週年，多個公民團體在總統府前凱達格蘭大道召開記者會，宣布將於6月13日舉行「抗爭未完、台港同行」613晚會。（記者朱沛雄攝）

公民團體今日在總統府前凱達格蘭大道公布「港澳關係條例第18條施行細則」民間版草案，要求政府給予港人明確政治庇護機制，不能只是「只做不說」，更呼籲政府徹底落實「人道援助行動方案」承諾，應強力拒絕黑警、拒絕紅色資本。（記者陳鈺馥攝）

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