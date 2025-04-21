外交部業務費遭凍50％ 林佳龍：駐外館處6/30恐關門

外交部長林佳龍表示，以目前業務費凍結的狀況，我國駐外館處到6月30日就要打烊。（記者陳逸寬攝）

2025/04/21 12:58

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部今年業務費在年初預算審查時被凍結50％，朝野立委皆關注外交部提出書面解凍報告的進度。外交部長林佳龍表示，以目前業務費凍結的狀況，我國駐外館處到6月30日就要打烊，已經迫在眉梢，需要盡快危機處理。

立法院外交及國防委員會今（21）日邀請外交部部長林佳龍報告業務概況，並備質詢。

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林佳龍表示，以現在業務費被凍結50％的狀況，我國駐外館處到6月30日就要打烊，屆時外館將無法聘用約聘人員，水電也不能使用，已經迫在眉梢，必須趕快危機處理。

民進黨立委林楚茵指出，外交部國外旅費遭刪凍後，只剩下35％，約3億6953萬7千元。林佳龍說，外交部要派員至外館、調派駐館，都需要用到國外旅費，國外旅費遭刪，恐冷凍外交部的人事調動。

林佳龍進一步指出，立委出訪的預算也會受到國外旅費刪凍影響，外交部會儘量減少出訪，讓立委能夠繼續出訪，為台灣發聲。

民進黨立委沈伯洋則關切外交部將如何應對媒體宣傳費遭全數刪除，林佳龍說，「巧婦難為無米之炊」，他們只能儘量變通，由他親自上場辦活動、開記者會，吸引國際媒體報導，就算有爭議也沒關係。

談及預算解凍進度，林佳龍說明，外交部針對凍結案都在進行準備當中，因為這次要立法院院會通過才能夠解凍，「大院（立法院）對應的就是行政院」，他認為，如果解凍審查能從院會交回到委員會，事情會更加單純。

由於立法院凍結業務費時，要求要等預算執行30％後才能申請解凍，目前預算執行進度也受到關注。林佳龍說，目前外交部業務費應該還沒執行超過30％，而相關規定也導致外交部無法啟動許多國際合作案，許多合作案只要一執行，就會違反立法院提出的凍結數。

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