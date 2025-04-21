司委會譴責吳釗燮缺席「共諜案」專報 國安會：請尊重憲政體制

司委會在藍白多數下通過對國安會秘書長吳釗燮譴責案；對此，國安會表示深感遺憾。（資料照）

2025/04/21 14:01

〔記者陳昀／台北報導〕立法院司法及法制委員會今就「共諜滲透檢討」等排定專題報告，應邀列席的國安會未派人到場且未請假，被民眾黨立委黃國昌痛批耍官威，司委會在藍白多數下通過對國安會秘書長吳釗燮譴責案；對此，國安會表示深感遺憾，但國安會不是政策執行機關，除相關法律案、預算案送立院審議外，不宜至立院備詢，籲請尊重我國憲政體制及慣例。

立法院司法及法制委員會今由國民黨籍召委吳宗憲排案，就「軍事審判專庭（股）之執行現況，並就共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件及忠誠安全核可機制，提出檢討報告及防治措施」專題報告並備質詢；黃國昌認為吳釗燮未經召委同意缺席，藐視國會應予以譴責，國民黨團也在臨時提案提出對吳的譴責案，藍白共6名立委贊成、5名民進黨反對而通過。

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對此，國安會說明，依據《中華民國憲法增修條文》第2條第4項及《國家安全會議組織法》第2條第1項規定，國安會為「總統決定國家安全有關大政方針之諮詢機關」，並非政策執行與處置機關，除涉及本會議有關的法律案及預算案經程序送立法院審議外，不宜至立法院報告備詢，以符憲政體制。本會議遵循與歷任政府一致之體制及慣例，並已於本（4）月18日正式去函立法院司法及法制委員會及會議主席說明。

國安會重申，對於立法院司法及法制委員今由在野黨委員提起之譴責案，國安會深感遺憾，再次籲請尊重我國憲政體制及慣例。

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