為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄飯糰店遭房東砸店 台灣人「新台幣下架」力挺 日籍老闆鞠躬感謝

    日式飯糰被大批民眾熱情下架，中午前就賣光光。（記者李惠洲攝）

    日式飯糰被大批民眾熱情下架，中午前就賣光光。（記者李惠洲攝）

    2025/04/21 13:19

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕高雄鼓山區青海路一間由台日夫妻共同經營的飯糰店，近日遭房東惡意刁難甚至砸店趕人。消息曝光後大批網友氣炸，一邊怒刷Google五星好評，一邊大排長龍，以新台幣下架飯糰來力挺老闆，今（21）日上午店門口更是人潮爆滿，中午前就售罄收工。

    「日本飯糰專賣店おら家」昨（20）日在Instagram透過限時動態，感謝顧客支持，並放上員工鞠躬照，宣布即日起至4月底只接受現場購買和電話預約，暫停LINE預訂，尚未回覆的訂單則代表不成立。

    事件曝光後，更有大批網友湧入Google地圖給予店家5星好評，「不管老闆搬去哪我都支持你！」、「老闆加油，期待您們的新店點，我們會用行動支持、一起用新台幣下架所有飯糰，加油」、「支持飯糰，順便記錄好該出租地址，以免下次路過被房東砸花盆的碎片噴到」。

    日式飯糰人氣超高，老闆跟員工忙著包飯糰。（記者李惠洲攝）

    日式飯糰人氣超高，老闆跟員工忙著包飯糰。（記者李惠洲攝）

    高雄飯糰店昨（20）日透過限時動態感謝民眾支持，並公告即日起至四月底僅開放現場購買及電話預訂。（本報合成，擷取自日本飯糰專賣店おら家/樋口飯糰/新潟觀光物產/IG）

    高雄飯糰店昨（20）日透過限時動態感謝民眾支持，並公告即日起至四月底僅開放現場購買及電話預訂。（本報合成，擷取自日本飯糰專賣店おら家/樋口飯糰/新潟觀光物產/IG）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播