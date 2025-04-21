高雄飯糰店遭房東砸店 台灣人「新台幣下架」力挺 日籍老闆鞠躬感謝

日式飯糰被大批民眾熱情下架，中午前就賣光光。（記者李惠洲攝）

2025/04/21 13:19

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕高雄鼓山區青海路一間由台日夫妻共同經營的飯糰店，近日遭房東惡意刁難甚至砸店趕人。消息曝光後大批網友氣炸，一邊怒刷Google五星好評，一邊大排長龍，以新台幣下架飯糰來力挺老闆，今（21）日上午店門口更是人潮爆滿，中午前就售罄收工。

「日本飯糰專賣店おら家」昨（20）日在Instagram透過限時動態，感謝顧客支持，並放上員工鞠躬照，宣布即日起至4月底只接受現場購買和電話預約，暫停LINE預訂，尚未回覆的訂單則代表不成立。

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事件曝光後，更有大批網友湧入Google地圖給予店家5星好評，「不管老闆搬去哪我都支持你！」、「老闆加油，期待您們的新店點，我們會用行動支持、一起用新台幣下架所有飯糰，加油」、「支持飯糰，順便記錄好該出租地址，以免下次路過被房東砸花盆的碎片噴到」。

日式飯糰人氣超高，老闆跟員工忙著包飯糰。（記者李惠洲攝）

高雄飯糰店昨（20）日透過限時動態感謝民眾支持，並公告即日起至四月底僅開放現場購買及電話預訂。（本報合成，擷取自日本飯糰專賣店おら家/樋口飯糰/新潟觀光物產/IG）

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