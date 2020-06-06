為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

罷韓通過》日媒：國民黨可能被中國放棄

高雄市長韓國瑜（中）罷免案跨過門檻，日本媒體以快訊報導。部分日媒指出，罷免案反映出親中派處於逆勢，國民黨雖調整對中政策適應選民，卻可能先被中國放棄。（記者李惠洲攝）

高雄市長韓國瑜（中）罷免案跨過門檻，日本媒體以快訊報導。部分日媒指出，罷免案反映出親中派處於逆勢，國民黨雖調整對中政策適應選民，卻可能先被中國放棄。（記者李惠洲攝）

2020-06-06 21:11:05

〔駐日特派員林翠儀／東京6日報導〕高雄市長韓國瑜罷免案投票通過，日本媒體晚間均以快訊報導這項消息。部分日媒以「親中派前總統候選人」介紹韓國瑜，還有日媒指出，香港問題增強了台灣對中國的反感，罷免案通過也反映出親中派處於逆勢。國民黨雖在調整其對中政策，但也可能先被中國放棄。

日本產經新聞報導，韓國瑜是台灣「最為親中」的主要政治人物，罷免案通過，很可能對中台關係帶來影響。

共同社報導，韓國瑜在今年1月台灣總統大選，代表親中路線的最大在野黨出馬結果大敗，高雄市對他提出罷免案，今天投票通過，韓國瑜將被解除高雄市長職務。

報導中還指出，以台灣獨立為目標的民進黨蔡英文總統，成功地對抗疫情，民調支持度上升到60─70%。相對地，韓國瑜和國民黨處於逆勢，內部的混亂可能加劇，國民黨主席雖然正在調整其對中政策，但也可能先被中國放棄。

日本經濟新聞指出，韓國瑜以獨特的風格和話術引發了「韓流」社會現象，在前年的九合一選舉時帶領國民黨大勝，但去年宣布參選總統後，香港爆發反送中示威抗議，提高了台灣警戒心，韓國瑜也在選舉中敗北。

最近中國通過香港國安法，增強了台灣對中國的反感，這次的罷韓案是由台灣年輕人發起，他們對中國有強烈的警戒，受到香港問題的刺激也提高了他們投下同意票的意願。

日本最近也有人提議對愛知縣知事大村秀章提出罷免案，理由是大村在去年舉辦的「愛知三年展國際藝術祭」，支持親中左派人士策畫的「表現不自由展及在那之後」，展出包括慰安婦像及燒毀昭和天皇肖像並踩踏在腳下等具有高度爭議的作品，被認為嚴重傷害日本人的感情，日本網友得知台灣首度成功罷免地方首長的消息後相當振奮，希望愛知縣民也要向台灣看齊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
罷韓通過》黃之鋒：台灣拒絕對中共示好的市長
2020-06-06 20:39

罷韓通過》黃之鋒：台灣拒絕對中共示好的市長
提早起床關心罷韓結果！王丹驚嘆：奇蹟不斷美麗島
2020-06-06 20:39

提早起床關心罷韓結果！王丹驚嘆：奇蹟不斷美麗島
趙無極「狂草」巔峰作 台灣首次亮相

趙無極「狂草」巔峰作 台灣首次亮相
臉書po千字文 韓國瑜：真正勝負選後才開始
2020-06-06 20:07

臉書po千字文 韓國瑜：真正勝負選後才開始
「歡迎韓擔任中國外交部發言人」 杜汶澤超酸被推爆
2020-06-06 20:00

「歡迎韓擔任中國外交部發言人」 杜汶澤超酸被推爆
開車族注意！投保汽車強制險必須知道這三點

開車族注意！投保汽車強制險必須知道這三點
罷韓通過》57萬票罷掉89萬？ 高雄人霸氣投出93.9萬票！
2020-06-06 18:45

罷韓通過》57萬票罷掉89萬？ 高雄人霸氣投出93.9萬票！
政治今日熱門
2020-06-06 19:09

罷韓案對照2018市長、2020總統大選 這些地方變心了 影片

2020-06-06 00:00

罷韓》投票過不過 可能發展1次看懂

2020-06-06 18:35

罷韓同意票93萬9090票 超過韓國瑜當選市長票數 影片

2020-06-06 17:15

史上頭一遭 韓國瑜罷免案過了！7日內解除市長職務 影片

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播