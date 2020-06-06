罷韓通過》日媒：國民黨可能被中國放棄

高雄市長韓國瑜（中）罷免案跨過門檻，日本媒體以快訊報導。部分日媒指出，罷免案反映出親中派處於逆勢，國民黨雖調整對中政策適應選民，卻可能先被中國放棄。（記者李惠洲攝）

2020-06-06 21:11:05

〔駐日特派員林翠儀／東京6日報導〕高雄市長韓國瑜罷免案投票通過，日本媒體晚間均以快訊報導這項消息。部分日媒以「親中派前總統候選人」介紹韓國瑜，還有日媒指出，香港問題增強了台灣對中國的反感，罷免案通過也反映出親中派處於逆勢。國民黨雖在調整其對中政策，但也可能先被中國放棄。

日本產經新聞報導，韓國瑜是台灣「最為親中」的主要政治人物，罷免案通過，很可能對中台關係帶來影響。

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共同社報導，韓國瑜在今年1月台灣總統大選，代表親中路線的最大在野黨出馬結果大敗，高雄市對他提出罷免案，今天投票通過，韓國瑜將被解除高雄市長職務。

報導中還指出，以台灣獨立為目標的民進黨蔡英文總統，成功地對抗疫情，民調支持度上升到60─70%。相對地，韓國瑜和國民黨處於逆勢，內部的混亂可能加劇，國民黨主席雖然正在調整其對中政策，但也可能先被中國放棄。

日本經濟新聞指出，韓國瑜以獨特的風格和話術引發了「韓流」社會現象，在前年的九合一選舉時帶領國民黨大勝，但去年宣布參選總統後，香港爆發反送中示威抗議，提高了台灣警戒心，韓國瑜也在選舉中敗北。

最近中國通過香港國安法，增強了台灣對中國的反感，這次的罷韓案是由台灣年輕人發起，他們對中國有強烈的警戒，受到香港問題的刺激也提高了他們投下同意票的意願。

日本最近也有人提議對愛知縣知事大村秀章提出罷免案，理由是大村在去年舉辦的「愛知三年展國際藝術祭」，支持親中左派人士策畫的「表現不自由展及在那之後」，展出包括慰安婦像及燒毀昭和天皇肖像並踩踏在腳下等具有高度爭議的作品，被認為嚴重傷害日本人的感情，日本網友得知台灣首度成功罷免地方首長的消息後相當振奮，希望愛知縣民也要向台灣看齊。

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