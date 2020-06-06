罷韓通過》黃之鋒：台灣拒絕對中共示好的市長

高雄市長韓國瑜被罷免，香港眾志秘書長黃之鋒在臉書表示「台灣人今天的抉擇正是拒絕一個走進中聯辦、對中共頻頻示好的市長」。（彭博資料照）

2020-06-06 20:39:43

〔中央社〕高雄市長韓國瑜被罷免，香港眾志秘書長黃之鋒由此反思「一國兩制」的問題，他在社群平台臉書表示「台灣人今天的抉擇正是拒絕一個走進中聯辦、對中共頻頻示好的市長」。

黃之鋒今天晚間在臉書轉發罷韓圖片後，寫上自己對韓國瑜被罷免的看法。他說：「香港的時代革命，已經讓世人看見中共政權何其殘暴，何其無信，一國兩制不過實施23年，已經完全淪喪。台灣人今天的抉擇正是拒絕一個走進中聯辦、對中共頻頻示好的市長。」

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黃之鋒寫道：「民主得來不易，望隔岸的台灣人珍惜手上一票，珍惜選擇的自由。」

香港眾志常委羅冠聰也從罷免韓國瑜反思香港的情況，對照兩地處境。

他在臉書發文說：「高雄變天，民主就是在政治領導不得人心時，可以把他拉下來的方法。香港特首林鄭（月娥）長年民望負數，結果呢？中共再給她更多的政治任務，繼續禍害香港。」

羅冠聰說，港人難免羨慕台灣，但台灣的民主也是無數人的血汗構築而成。或許香港現在才踏入爭取民主最血腥的時期，經歷無數台灣人都經歷過的痛苦。「當我們成功光復香港時，我希望香港都會像現在的台灣一樣，被旁人稱羨」。

黃之鋒和羅冠聰都出生於1990年代，迄今不滿30歲，但已有在香港從政及帶領抗爭的社會運動經驗。

高雄市長韓國瑜罷免案6日投票，結果已確定被罷免。開票結果為同意票93萬9090票、不同意票2萬5051票，1823個投開票所投票率42.14%，同意票不僅過罷免門檻的57萬4996票，也比他當選市長票數還多。

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