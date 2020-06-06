臉書po千字文 韓國瑜：真正勝負選後才開始

韓國瑜臉書po千字及圖，表達感謝與祝福。（記者王榮祥翻攝）

2020-06-06 20:07:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜晚間在臉書po出千字文，直言這一次，誰會是贏家？他形容選舉就像比賽一樣有勝負輸贏，但是對作為政府頭家的人民而言，真正的勝負輸贏，卻是在選舉落幕之後才真正開始。

韓國瑜指出，選一個作威作福的政府，人民最後是輸的；選一個做牛做馬的政府，人民才會是最後的贏家。

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這段時間他忙於市政，同時也冷靜觀察，民進黨如果能夠將罷免韓國瑜的積極與不惜代價的力氣，拿出十分之一用在治國施政與自我操守上，2018年他不會當上高雄市長，2019年更不會想進一步出來改變台灣。

以選舉結果來看，2018年我們贏了、這次他們贏了。但是社會的安定、經濟的繁榮、人民的幸福、下一代的未來⋯⋯這麼多次的選舉結果，究竟誰贏了？這一次民進黨贏了罷免，但是高雄贏了嗎？

當然他希望，高雄市民是最後的贏家。無論誰是下一任高雄市長，高雄都需要一個「路平燈亮水溝通、貨出人進發大財」的未來、高雄所有的弱勢朋友們都應該得到更多的重視和更好的照顧、高雄的下一代都需要在國際競爭中有機會成為某一個領域裡發光發亮的新星。

韓國瑜說，他虛心接受每一場選舉的結果，但對於那89萬2545張期盼高雄崛起的選票、以及千千萬萬在這兩年裡對我寄予厚望的好朋友們，要誠摯地致上我最深切的謝意與歉意。

他承諾未來無論有沒有工作、是否在任何職務上，只要能力所及、能為高雄盡一分心力，我一定會為高雄鄉親出力，一日高雄人、終生高雄心。

最後還要感謝那一群最讓他感到驕傲、不捨的市府團隊，他們有專業、有熱忱、最重要的是有拚勁、肯付出，他代表所有高雄市民好好向團隊說聲謝謝。

韓國瑜說，今天是帶著遺憾離開高雄，還有好多正在做、正要做的事沒有完成，但是他相信這些遺憾會跟著他離開，所有願景未來都能逐步完成，因為他相信，下一任的高雄市長會更認真、更努力。他相信，人民會是最後的贏家。

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