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罷韓通過》北漂族補刀 壓垮韓國瑜

高雄市長韓國瑜罷免投票出現壓倒性的同意票，外界認為，北漂青年返鄉投票功不可沒；圖為投票前一天傍晚台鐵台北車站南下月台現人潮。（資料照，記者劉信德攝）

高雄市長韓國瑜罷免投票出現壓倒性的同意票，外界認為，北漂青年返鄉投票功不可沒；圖為投票前一天傍晚台鐵台北車站南下月台現人潮。（資料照，記者劉信德攝）

2020-06-06 20:55:33

〔記者葛祐豪／高雄報導〕2018年高雄市長選舉，韓國瑜主打「北漂」返鄉，吸引到許多北漂票源，但他的言行與政見實現率，也讓北漂族顏面盡失，這次大舉返鄉，投下罷免票，給了韓致命一擊。

罷韓投票前夕，許多北漂族專程返鄉投下罷免票，高鐵、台鐵從5日中午過後，出現爆滿人潮，高鐵還加開班次，國道客運的搭乘率也超過8、9成；5日晚間，國道往高雄方向，也出現罕見塞車情形，讓罷韓總部相當有信心。

藍營原本也預估，罷韓倒數前，政治氛圍逐漸改變，原堅持投票罷韓的民眾意願約下降1成，但仍逼近過關門檻，最後北漂人口返鄉投票的多寡，是最大關鍵。

罷韓總部認為，韓國瑜的蓋牌策略，確實讓一些長者產生畏懼感與人情壓力，幸好北漂族返鄉，成為壓垮韓國瑜最後一根稻草。

韓國瑜當年用北漂議題打動年輕人，但上任1年半來，卻上演落跑選總統、逃避議會質詢、空口說白話，尤其「高雄發大財」這句口號，讓外地的高雄人到現在還覺得丟臉。

北漂族劉同學說，因為民進黨在高雄市執政20年了，想要換人做做看，前年高雄市長選舉時，給了韓國瑜機會，沒想到他卻「吃碗內、看碗外」，落跑選總統，這次特別提早訂高鐵票，返鄉投罷免票，算是彌補當年看走眼。

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