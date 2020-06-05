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史上頭一遭 韓國瑜罷免案過了！7日內解除市長職務

高雄市長罷免案今日開票，同意票超過門檻，韓國瑜確定被罷免，可提罷免無效之訴。（資料照）

高雄市長罷免案今日開票，同意票超過門檻，韓國瑜確定被罷免，可提罷免無效之訴。（資料照）

2020-06-06 17:15:47

〔即時新聞／綜合報導〕眾所矚目的高雄市長韓國瑜罷免案，今（6）日投票結束，依高雄市選舉委員會開票結果，截至晚間5時12分，開出同意票58萬票，已超過57萬4996票門檻，罷免案已通過。依規定，選委會將於7日內公告，韓國瑜公告日當天解除職務。

高雄市長韓國瑜罷免案，今日傍晚開票結果出爐，依《選罷法》規定，同意票要過57萬4996票且多於不同意票，罷免案始通過。依選委會開票結果，截至晚間5時12分，同意票已開出58萬票，投票率為41.49%。

地方自治史上 首個被罷免成功直轄市長

韓國瑜成為地方自治史上第一個被罷免成功的市長。根據《選罷法》及《地方制度法》規定，中選會7天內公告罷免通過，並於公告日起3個月內完成補選，韓國瑜公告日起即被解除職務，且4年內不得再參選高雄市長。

不過，如果韓國瑜提起罷免無效之訴，依照選罷法規定，在訴訟程序終結前，不辦理補選。

若最後韓國瑜勝訴，罷免通過無效，韓國瑜復職；若敗訴，則確定解職。訴訟結束時，若本屆任期還有2年以上（109年12月25日之前），則辦理補選；若不滿2年，則不再補選，由行政院派任代理市長至2022年任期結束。

韓國瑜罷免案由「Wecare高雄」等公民團體發起。罷免韓國瑜的五大理由為「背信市長：毫無理由就跳船北漂」、「吊車尾市長：滿意度全國倒數第一」、「說謊市長：競選承諾攏是假」、「外力市長：境外網軍扶持當選」、「偏道市長：言語歧視行為荒誕」。

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