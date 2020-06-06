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網傳罷韓投票可「無限領票」 中選會嚴正駁斥

網傳罷韓投票可無限領票，中選會予以嚴正駁斥。（中選會提供）

網傳罷韓投票可無限領票，中選會予以嚴正駁斥。（中選會提供）

2020-06-06 16:21:02

〔記者黃欣柏／台北報導〕高雄市長韓國瑜罷免案今舉行投票，但近日大量選務假消息仍未見止息，網上今又傳出投票所未對照領票名冊，導致去的人可以「無限領（票）到爽」。對此，中選會稍早嚴正駁斥，強調領票時均需出示身分證，選務人員也會在領票後於簽名欄位蓋章或請民眾簽名，過程絕對公開、透明。

中選會指出，投票人領票時應出示國民身分證，交由選務人員核對身分證與投票人名冊資料，核對相符後，會在投票人名冊內、該選舉人名下之「簽名或蓋章或按指印」 欄內蓋章或請其簽名，蓋章前也會再檢查印章上姓名與名冊上之姓名是否相符。

中選會強調，今日的罷免案選務，是由高雄市選委會及許多兼辦選務的高雄市政府、各區公所公教人員依法辦理，整個過程公開透明且受外界監督，請捏造及傳遞假訊息的民眾，不要一再懷疑高雄市選委會暨全體選務人員公正執法的決心，更不要藉此惡意打擊選務夥伴。

最後，中選會及高雄市選委會也提醒，捏造、散布或傳遞假訊息者，輕則觸犯社會秩序維護法，重則觸犯刑法及公職人員選舉罷免法，必須負起刑事責任，除中選會及高雄市選委會將移送檢警單位法辦外，民眾也可以予以舉發，交由警察、司法機關處理。

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