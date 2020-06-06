被爆疑似投票所外「監票」 美濃里長：「聊天而已」

美濃吉和里第122投票所被爆上午有里長坐在封鎖線外的坐椅疑似在監票，經投訴驅離已離開，只剩涼傘和水。（記者許麗娟攝）

2020-06-06 15:50:54

〔記者許麗娟／高雄報導〕罷韓投票今天展開，高雄美濃吉和里122投票所有里民反應，當地里長之前曾挨家挨戶要求里民今天不能出來投票，而且會站在投票所門口一一登記起來，並指上午8點左右，里長果然就在投票所外疑似「監看」，讓去投票的人覺得「壓力很大」，不過詢問吉和里里長黃文梅，她說「看到里民也只是打招呼」，「只是去聊天而已」。

美濃吉和里民向本報透露，自己在外地工作，昨天返鄉投票，但聽到長輩說現任里長之前挨家挨戶叫大家今天不能出來投票，還以警告語氣說「會站在投票所門口一個一個登記起來」，該里民說，在地老人家都是務農的老實人，但里長卻一戶一戶叫大家不要去投票，讓老人家們覺得非常驚恐。

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投訴的里民反映，自己上午約8點10分去投票，當時投票所外還沒拉出30公尺的封鎖線，有看到這位里長就坐在投票所的涼亭廣場，後來向現場警衛人員反映才拉出封鎖線，里長一行人也移到封鎖線外的一處坐椅區，該位里民後來也向中選會投訴，約上午11點過後，里長與其友人才離開現場。

記者詢問122投票所外的警衛人員，警方表示，該里長是坐在封鎖線外的私人土地區域，沒有干擾投票的情形發生，今天投票過程也沒有發生什麼事。

吉和里里長黃文梅則回應，「這麼無聊的事也要報導？」她說「自己坐在一旁的私人土地，看到里民也只是打招呼，坐在那裡和朋友聊天而已。」黃文梅說，里民要投就投、不投就不投，都隨便大家。

美濃第122投票所因疑似有里長「監票」。（記者許麗娟攝）

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