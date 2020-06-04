無懼政府打壓禁制 香港六四燭光「遍地開花」

2020-06-04 23:00:00

首次上稿：20:28

最後更新：23:00

〔即時新聞／綜合報導〕今（4）日為中國六四天安門事件31週年紀念日，香港支聯會日前申請於維多利亞公園舉辦燭光悼念晚會，但遭港府以疫情為由拒絕，令香港六四紀念晚會31年來首次中斷，然而晚間6時起有市民人不理會當局禁制，開始湧入維園，包括屯門、觀塘、尖沙咀等多區亦有市民聚集並點起蠟燭；市民無懼政府打壓，六四燭光在港遍地開花。

綜合港媒報導，中國六四天安門大屠殺事件迄今已31年，香港支聯會日前申請在維多利亞公園舉辦悼念晚會，遭港警以「病毒傳播風險」為由拒絕；然而今（4）日傍晚起仍有大批市民湧入維園、點燃燭光，支聯會亦呼籲市民可以在香港各區「遍地開花」，將會派人分送白色蠟燭，亦可於晚間8時起收看網路直播。

晚間8時晚會開始，主辦方帶領群眾在晚間8時9分默哀，象徵著六四發生的1989年，截至8時許，香港維園、屯門、觀塘、尖沙咀各地也已有超過數百人聚集，香港警方僅在維園四周部署，尚未採取驅離行動。

除主辦方支聯會主席李卓人、副主席何俊仁外，藝人阮民安、壹傳媒創辦人黎智英、香港眾志秘書長黃之鋒、常任委員羅冠聰、區議員袁嘉蔚、梁凱晴、岑敖暉等人皆到場參與致意。

支聯會今年除在開場播放中國八九學運影片外，也同時播放了香港「反送中」動的抗爭及警察鎮壓片段。晚間8時30分李卓人發表總結致詞指出，人民不會忘記中共的暴政，將會「為生命抗爭到底」，並喊出「為自由而戰，與香港同在」（Fight For Freedom, Stand With Hong Kong）的反送中口號。

晚間8時40分許，李卓人宣布集會結束，高呼明年「六四維園見」，人群逐漸散去，警方開始廣播警告集會違法。

集會結束後，黃之鋒約於晚間10時在臉書分享現場空拍圖，並寫下「燭光不滅、人心不息」標語，壯觀畫面在短短1小時內就吸引超過1.2萬人按讚。此外，也可發現受武漢肺炎疫情影響，香港市民集會並不如以往密集，謹遵社交距離的健康管理原則。

支聯會現場直播影片：

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