六四31週年 林右昌：讓自由的台灣撐香港的自由

林右昌說，如果自由民主是我們共同的價值與信仰，就應該團結一心，守護台灣的主權、自由與民主，讓自由的台灣撐香港的自由。（記者林欣漢攝）

2020-06-04 18:19:43

〔記者林欣漢／基隆報導〕六四天安門事件31週年，基隆市長林右昌今天在臉書發文，31年前他18歲，正在準備考大學，六四事件讓他後來進入大學後，積極關心公共事務，甚至後來走入政治場域，他強調：「如果自由民主是我們共同的價值與信仰，就應該團結一心，守護台灣的主權、自由與民主，讓自由的台灣撐香港的自由！」

林右昌說，記得31年前每天除了準備聯考，最激動的事情，就是看到報紙對六四事件的報導，當時大家都期待中國可以走向自由民主，免除專制威權的恐懼，但是經過三十多年後，雖然中國經濟快速發展取得很大的進步，但在公民、社會、與政治場域卻呈現出嚴重倒退的狀況。

請繼續往下閱讀...

林右昌指出，中共為了維護自身的生存，對反對的聲音壓制與封鎖更加嚴重，維權律師、媒體記者、進步學者、公民倡議者，動不動就「被消失」，這絕非中國之福，亦非台灣之福，尤其在六四這天，看到香港現在的狀況，相信很多人感到非常擔心甚至是絕望，甚至看到香港，害怕台灣的未來。

林右昌說：「如果自由民主是我們共同的價值與信仰，如果主權是你我共同的生命，那我們就應該團結一心，就像我們成功抗疫一樣，守護台灣的主權、自由與民主！讓自由的台灣撐香港的自由！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法