六四31週年！現在香港像當年中國 林榮基盼港人先保護好自己

時代力量黨主席徐永明（中）、媒體創意部主任劉仕傑（右）、銅鑼灣書店老闆林榮基（左）4日舉辦「勿忘六四坦克人，台灣齊心撐香港」記者會，並為時力首發的推特推文按讚。（記者廖振輝攝）

2020-06-04 16:30:06

〔記者吳書緯／台北報導〕適逢六四天安門事件31週年，時代力量黨主席徐永明今天籲中共對六四公開嚴正道歉，並偕同銅鑼灣書店老闆林榮基開記者會表達對香港局勢的關注；林榮基語重心長呼籲，港人若覺得待在香港不安全，應離港先保護好自己做「長期抗戰」的準備，而台灣是很好的選擇，與台灣朋友一起跟中國抗衡。

時代力量今在黨中央舉辦「勿忘六四坦克人，台灣齊心撐香港」記者會，徐永明、林榮基以及前外交官、新任時代力量媒體創意部主任劉仕傑一同出席，並公佈時力官方推特帳號；徐永明表示，1989年六四天安門事件發生時，他當時正準備從台大畢業，校園一片白布條悼念，然而31年後過去，整個世界依舊等不到中共的道歉。

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為何中共公開道歉有其重要性？徐永明指出，套句中共術語「六四是一個關鍵點、拐點」，在此之後中共發展成為經濟、軍事強權，但在民主、自由以及對待人民的道德上，仍有六四這麼大的一個缺憾。

徐永明說，一個政權如果不願意面對曾做過的事情、對人民的鎮壓，這個國家再強大，政權也不會持久，因此時代力量公開呼籲中共政權要面對、針對六四嚴正的道歉，而當前香港的局勢也與31年前的中國相像，因此今日邀請林榮基出席記者會表達對香港局勢的關切，並誓言時力作為負責任的在野黨，將在立院跟政策推動方面會協助港人。

林榮基表示，1989年六四「天安門事件」時正好在香港中華書局工作，中資開設的中華書局出了一本六四的書籍名叫《天安門風波》，這件事情對他來說「很荒謬」，因為六四事件明明就是屠殺，根據美國資料死了1萬多人，怎麼會是「風波」，這件事引領他開始思考中國到底發生了甚麼事情，終至發生六四事件。

林榮基說，中國1980年代的改革開放，開啟了自由貿易、擺脫國家管制，對於中共來說是財富減少，影響國家管制，所以自由貿易帶給共產黨很大的壞處，一個是財富不是國家的，其次是帶來自由開放需求，因此1989年6月中國人民的訴求是「民主訴求與體制改革」，而中國共產黨不可能不用暴力手段把這個訴求壓下去。

話鋒一轉，林榮基指出，香港目前的狀況也與1989年的中國相像，自由民主的訴求被共產黨摧毀，而從去年反送中運動到現在證明中國共產黨30多年來沒有改變過，而香港人面對中共政權「有槍有砲、沒有人性」該怎麼辦？

林榮基呼籲，港人若是覺得待在香港不安全，應該先離開香港保護自己，在外地做「長期抗戰」，他語重心長希望香港朋友好好的保護自己的安全，例如可以先來台灣，「來台灣是非常棒的」，與台灣朋友一起跟中國抗衡。

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