回擊陸委會聲明 中國國台辦竟不敢提「六四」關鍵字

六四事件今天屆滿31年，陸委會昨表示，中共當局至今仍遮掩真相、不願面對。中國國台辦發言人朱鳳蓮今天對此回擊，但卻從頭到尾沒提「六四」關鍵字。（取自網路）

2020-06-04 16:35:44

〔記者鍾麗華／台北報導〕六四事件今天屆滿31年，陸委會昨表示，中共當局至今仍遮掩真相、不願面對。北京的強制暴力、科技網格化監控關押，正在剝奪基本人權且變本加厲。中國國台辦發言人朱鳳蓮今天對此回擊，卻從頭到尾沒提「六四」，她稱，操作「反中仇中」是民進黨當局邪惡的政治本性，他們定期跳出來講一番陳詞濫調。

陸委會昨表示，1989年中國大陸人民在天安門廣場爭取民主自由，中共當局卻以武力鎮壓讓人民噤聲，至今仍遮掩真相、不願面對，呼籲北京當局應正視人民對自由民主的期盼，早日啟動合乎民主正義程序的政治改革，並重新審視「六四事件」歷史真相與真誠道歉，才能提升民眾福祉與文明社會治理效能。陸委會也要求早日釋放3年多來遭不當審判和關押的李明哲，讓其平安返台。

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朱鳳蓮稱，「大家看得很清楚，是誰在迫害主張發展兩岸關係的人士，打壓和平統一的正義聲音，哪有一絲對民意的尊重。搞『台獨』分裂，只會碰得頭破血流。是誰在剝奪台灣同胞參與兩岸交流合作的權利，在疫情的防控中大搞『雙標』，針對台商、陸配、陸生採取歧視性措施，損害其權益，哪有一點對基本人權的尊重」。

朱鳳蓮問，「是誰在公然庇護香港特區黑暴勢力，對『反中亂港』行徑推波助瀾，公然破壞香港特區的法治；又是誰在台灣大肆製造『綠色恐怖』，打擊異己，損害台灣民眾利益福祉，答案不言自明，大陸奉勸民進黨當局，立即停止說三道四，指手畫腳。」

朱鳳蓮稱，「民進黨當局的造謠汙蔑動搖不了鐵的事實，台灣前途在於祖國統一，台灣同胞福祉繫於民族復興，煽動兩岸對抗，搞『台獨』分裂，只會碰得頭破血流。」

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