為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

回擊陸委會聲明 中國國台辦竟不敢提「六四」關鍵字

六四事件今天屆滿31年，陸委會昨表示，中共當局至今仍遮掩真相、不願面對。中國國台辦發言人朱鳳蓮今天對此回擊，但卻從頭到尾沒提「六四」關鍵字。（取自網路）

六四事件今天屆滿31年，陸委會昨表示，中共當局至今仍遮掩真相、不願面對。中國國台辦發言人朱鳳蓮今天對此回擊，但卻從頭到尾沒提「六四」關鍵字。（取自網路）

2020-06-04 16:35:44

〔記者鍾麗華／台北報導〕六四事件今天屆滿31年，陸委會昨表示，中共當局至今仍遮掩真相、不願面對。北京的強制暴力、科技網格化監控關押，正在剝奪基本人權且變本加厲。中國國台辦發言人朱鳳蓮今天對此回擊，卻從頭到尾沒提「六四」，她稱，操作「反中仇中」是民進黨當局邪惡的政治本性，他們定期跳出來講一番陳詞濫調。

陸委會昨表示，1989年中國大陸人民在天安門廣場爭取民主自由，中共當局卻以武力鎮壓讓人民噤聲，至今仍遮掩真相、不願面對，呼籲北京當局應正視人民對自由民主的期盼，早日啟動合乎民主正義程序的政治改革，並重新審視「六四事件」歷史真相與真誠道歉，才能提升民眾福祉與文明社會治理效能。陸委會也要求早日釋放3年多來遭不當審判和關押的李明哲，讓其平安返台。

朱鳳蓮稱，「大家看得很清楚，是誰在迫害主張發展兩岸關係的人士，打壓和平統一的正義聲音，哪有一絲對民意的尊重。搞『台獨』分裂，只會碰得頭破血流。是誰在剝奪台灣同胞參與兩岸交流合作的權利，在疫情的防控中大搞『雙標』，針對台商、陸配、陸生採取歧視性措施，損害其權益，哪有一點對基本人權的尊重」。

朱鳳蓮問，「是誰在公然庇護香港特區黑暴勢力，對『反中亂港』行徑推波助瀾，公然破壞香港特區的法治；又是誰在台灣大肆製造『綠色恐怖』，打擊異己，損害台灣民眾利益福祉，答案不言自明，大陸奉勸民進黨當局，立即停止說三道四，指手畫腳。」

朱鳳蓮稱，「民進黨當局的造謠汙蔑動搖不了鐵的事實，台灣前途在於祖國統一，台灣同胞福祉繫於民族復興，煽動兩岸對抗，搞『台獨』分裂，只會碰得頭破血流。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國《反分裂國家法》15年 國台辦：「國家」意志的體現
2020-05-30 20:06

中國《反分裂國家法》15年 國台辦：「國家」意志的體現
國台辦批「反中仇中黑保護傘」 陸委會嗆絕不接受矮化國格
2020-05-14 18:23

國台辦批「反中仇中黑保護傘」 陸委會嗆絕不接受矮化國格
雙北客最愛 南崁雲想去化九成再加碼

雙北客最愛 南崁雲想去化九成再加碼
中國批台商被訴是綠色恐怖 陸委會回擊：中共介入我民主選舉
2020-05-09 14:53

中國批台商被訴是綠色恐怖 陸委會回擊：中共介入我民主選舉
中國國台辦怒轟制憲公投 陸委會：凸顯兩岸制度落差
2020-04-30 18:18

中國國台辦怒轟制憲公投 陸委會：凸顯兩岸制度落差
月薪理財術

月薪理財術
政治今日熱門
2020-06-03 23:21

唐鳳想捐三倍券 台權會冷回：不收政務官捐款

2020-06-03 23:02

陳惠敏突辭時力決策委員 徐永明：全力慰留

2020-06-04 06:33

立法疏漏！傅崐萁可在監修法 還可「自己特見自己」

2020-06-04 00:09

不能說出名字的人？KMT台語影片宣傳高雄市政 完全沒提韓國瑜

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播