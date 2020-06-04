聲援陳佩琪！葉毓蘭讚柯文哲說的好 「發言權不是先生說了算」

葉毓蘭在臉書聲援陳佩琪，並大讚柯文哲說的好。（圖擷取自葉毓蘭臉書）

2020-06-04 17:33:41

〔記者陳昀／台北報導〕台北市長柯文哲夫人陳佩琪與台北市議員簡舒培上演「舒琪大戰」，國民黨立委葉毓蘭今天在臉書聲援陳佩琪，大讚柯文哲臉書發文說的好，每位女性都是獨立個體，發言權、自主空間不是議員、先生說了算，配圖還寫著「女人何苦為難女人」8個大字。

陳佩琪日前質疑「台灣電郵示警WHO」是硬拗，被簡舒培在市議會質疑拉低市府團隊表現，陳佩琪當天到議長陳錦祥臉書留言抗議，「議員在議會殿堂上公然羞辱市民」，兩人引爆「舒琪大戰」；陳佩琪昨天又發文重提「小明的故事」，強調自己是以兒科醫師的良知，為小孩的「受教權」和「醫療權」提議，別再冠人「賣台舔中」的大帽子。

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葉毓蘭在臉書發文並標記陳佩琪，她說，自己從3月24日起數度接受媒體採訪、在立院質詢，為滯留武漢的孩子們發聲，她們看到的是孩子的「受教權」和「醫療權」，這是「國際兒童權利公約」規範的。

葉毓蘭評論說，柯文哲說的好，「每位女性都是獨立個體，她的發言權與自主空間不是議員或先生說了算！」並在hashtag標註小明何辜、性別平權、言論自由，配圖還寫上「女人何苦為難女人」8個大字。

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