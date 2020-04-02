吳斯懷憂後備軍人成砲灰 國防部：今年教召新增行軍與宿營訓練

國防部強化後備軍人訓練，今年將列入「行軍」與「宿營」訓練項目。（圖：擷取自國防部後備指揮部臉書）

2020-04-02 15:32:06

〔記者吳書緯／台北報導〕國民黨「退將立委」吳斯懷以書面質詢關切國軍後備軍人訓練成效，憂心一旦戰爭，後備軍人將成「砲灰」；國防部對此表示，已提升訓練強度，並在今年起規劃「行軍」與「宿營」訓練項目，同時將「後備戰力運用」納入今年漢光36號演習演練驗證，以增加後備基礎戰力與實戰經驗。

本會期參與立法院社會福利及衛生環境委員會的國民黨退將立委吳斯懷，仍未忘情國防事務，密集針對國防相關議題提出書面質詢，吳斯懷在3月22日的書面質詢指出，美軍多次指出台灣後備軍人戰力是「虛有其表」，甚至批評為無效戰力，如何將後備戰力提升到足以支撐到部隊戰場需求，已是國防與國家安全不容迴避的嚴肅議題。

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吳斯懷指出，國軍每次都以動員教召達編率接近100%，回應外界批評與質疑，但實際的下令動員數是幾乎160%以上，其中超過1/3後備軍人在接獲教召通知後，多用盡藉口申請核免以逃避召訓；吳斯懷指出，當台海戰事爆發，負責守備任務的後備部隊將面對「解放軍中最精銳的單位」，若無法在訓練與武器裝備精進，仍有讓後備軍人當「砲灰」的疑慮。

國防部表示，後備軍人教召在訓練方面已經調增訓練強度及射擊發數，如實彈射擊由6發增為21發，成績合格由3發增為4發，並增加組合及綜合訓練時數，自今年起規劃增加「行軍」及「宿營」等課程，在仿戰場景況下施訓，同時將「後備戰力運用」納入今年漢光36號演習演練驗證，以增加後備基礎戰力與實戰經驗。

國防部指出，為提升教育召集報到率及強化後備部隊戰力，自2016年起，多次修訂「免召基準」及「次年再召」作法，免召率已由2018年22.6％降至2019年底18.9％，同時透過建置「召集查詢系統」及發送「教召行動簡訊」，將召集資訊以多元化方式，確實傳達至後備軍人，使教育召集報到率由2016年98.1%提升至2019年99.1%，有顯著成效。

國防部說，因應兵役制度調整，後備部隊選用優先以志願役後備軍人為主，補充常備部隊編實動員及擴編動員之軍士官領導幹部與中、高級專長，其次再選用義務役後備軍人與軍事訓練役結訓役男，補充初級專長，以使後備戰力有效提升。

國防部表示，針對「動員組織整併」、「調整部隊類型」及「調增教召強度」三個面向，正在全面檢討並分階段推動，以提升後備整體戰力。

不過據了解，由於武漢肺炎疫情影響，國防部在3月份就已經宣布暫緩3、4月份的教召，隨後也暫停辦理5月份教召，6月之後是否恢復教召仍待疫情發展而定，換言之今年尚未舉行任何一個梯次的教育召集，故還未有後備軍人真正進行行軍與宿營訓練。

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