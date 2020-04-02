團結更強大 外交部：盼台歐儘速合作醫療物資生產鏈

馮德雷恩在台灣時間2日凌晨1時左右發表推文表示，歐盟感謝台灣捐贈560萬個口罩，以幫助對抗武漢肺炎，非常感謝台灣在此刻以行動展現團結，全球性病毒需要國際團結合作。（歐新社資料照）

2020-04-02 11:34:06

〔記者呂伊萱／台北報導〕歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）1日公開感謝台灣捐贈560萬片外科口罩，是歐盟有史以來肯定台灣的最高層級政要。外交部發言人歐江安今天對此表示歡迎與肯定，並表示我國政府期盼與歐盟在防疫醫療物資的生產鏈上儘速展開合作、互通有無，「台灣深信幫助別人就是幫助自己」。

武漢肺炎肆虐全球，台灣昨宣布啟動首波國際援助行動，將援助歐洲7百萬片口罩，其中歐盟會員國將獲得560萬片。馮德雷恩於當地時間1日公開在推特上感謝台灣，表示台灣行動證明「團結更強大」（Stronger Together）；這也是歐盟執委會首度針對台灣發表聲明，意義更是重大。

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台灣外交部發言人歐江安今天表示，歐盟一向支持我國參與WHO，現在歐盟遭受疫情影響嚴重，我國政府及人民適時伸出援手，以實際行動支持歐盟，展現團結，不僅證明「台灣可以幫忙，台灣正在幫忙」（Taiwan Can Help，and Taiwan is Helping）， 也應驗「團結更強大」的理念，台歐攜手抗疫，更能有效防堵武漢肺炎疫情的擴散。

歐江安並說明，台灣在此次全球防疫相關作為上，除捐贈防疫醫療物資外，也與歐盟及其相關會員國在快篩試劑、疫苗及藥品等研發及防疫經驗等面向進行分享與交流。

歐江安指出，台灣期盼未來能與歐盟在防疫醫療物資的生產鏈上儘速展開合作、互通有無，以實際行動嘉惠雙邊人民。「台灣深信，幫助別人就是幫助自己」，各國團結合作能促使疫情儘早結束。

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