MIT口罩援助醫療人員 德駐台代表感謝：向台灣表達崇高敬意

德國在台協會今天對台灣將捐贈口罩表達感謝，並分享印有「台灣製造（Made In Taiwan）」字樣的口罩圖片。（取自德國在台協會臉書）

2020-04-02 11:26:03

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣將捐贈1千萬片口罩支援疫情嚴重國家的一線醫療人員，首波受惠國家包括歐美12國與15個友邦。德國駐台代表王子陶（Thomas Prinz）今天表示，台灣一系列明智措施避免病毒在國內擴散，對此表達崇高敬意。對於口罩捐贈，王子陶則由衷感謝表示「這真的是一場及時雨」。

武漢肺炎肆虐全球，我國啟動第一波國際人道援助行動。根據外交部說明，首波捐贈內容為美國2百萬片，歐洲7百萬片口罩，包括義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克、波蘭、英國和瑞士，以及捐助15個邦交國1百萬片口罩、國產體溫顯像儀和額溫槍等防疫物資，未來將評估援助新南向等其他國家。

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德國在台協會今天分享印有「台灣製造（Made In Taiwan）」字樣的口罩圖片，並感謝台灣政府及時提供這項重要協助，正當許多歐洲國家正全力對抗武漢肺炎之際，其中包含德國。王子陶說，在危機發生之初，台灣就已採取一系列明智的措施，以避免病毒在國內擴散。多虧有關單位關鍵的作為與民眾的合作，至今這些措施都相當成功。對此，「我們向台灣表達崇高的敬意」。

王子陶表示，武漢肺炎目前已發展成全球瘟疫，尤其強烈侵襲歐洲及德國。台灣現在已有能力將其技術及醫療用品，提供其他國家對抗病毒。這7百萬個口罩捐贈給不同歐盟國家，其中包含德國，「真的是一場及時雨，對此我們表達由衷的感謝」。

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